¿Kimberly Loaiza odia a su hermana por andar con el ex novio de Kenia Os?

"La lindura mayor" pide a los fans que respeten la relación de su hermana menor.

Harta de ser cuestionada sobre el mismo tema una y otra vez, Kimberly Loaiza decidió romper el silencio y opinar al respecto del romance que su hermana Stefanny Loaiza sostiene con Mario Barrón, quien es mayormente conocido por ser el ex novio de Kenia Os, con quien JukiLop sostiene una fuerte rivalidad desde hace un par de años.

A través de un video compartido en YouTube, la creadora de contenido y ahora cantante aseguró que la noticia le tomó por sorpresa a ella y toda su familia, pues desconocía que su hermana estaba en una relación sentimental. Posteriormente, mencionó que no le costó mucho trabajo aceptarlo y dejó en claro que siempre estará para apoyarla.

Kimberly Loaiza rompe el silencio y opina sobre la controversial relación de su hermana con el ex novio de Kenia Os ���� pic.twitter.com/VerQTjWFwM — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 29, 2022

“No me queda de otra más que apoyarla, es mi hermana y yo la verdad le deseo lo mejor en todo lo que ella hace. Si ella falla en su relación, aquí voy a estar. Y si no, también, aquí voy a estar para lo que necesite y me va a tener porque soy su hermana, yo la amo con todo mi ser”, declaró Kimberly Loaiza ante la cámara.

Sin mencionar el nombre de Mario Barrón, “La lindura mayor” declaró que no puede juzgarla por querer vivir su vida con la persona que ella quiera, esto en referencia a las críticas que sus propios fans hicieron en contra de su hermana. Finalmente, les deseó lo mejor a ambos en su relación sentimental.

JD Pantoja la defiende de las críticas

Las declaraciones de la youtuber desataron una ola de críticas en su contra y su esposo no dudó en salir a defenderla.

Las palabras de la influencer originaria de Mexicali, Baja California no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes la tacharon de ser una persona doble moral al recordar las críticas que ella realizó en contra de Mario Barrón cuando andaba con Kenia Os y que presuntamente omitió ahora que es el novio de su hermana.

Ante dicha situación, JD Pantoja recurrió a su cuenta de Twitter para defenderla de los múltiples ataques con un poderoso mensaje, el cual fue aplaudido por sus fans: “Pensar diferente a como pensabas hace años, no esta mal, se le llama madurar y crecer mentalmente. Que lástima que existen tantos p*ndejos con cerebro de cangrejo”.

¿Qué es Stefanny Loaiza de Kimberly Loaiza?

Pese a su estrecha relación con "La lindura mayor", Stefanny Loaiza busca destacar en el mundo de las redes sociales por su propia cuenta.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Stefanny Loaiza es hermana de Kimberly Loaiza y cuñada de JD Pantoja. A sus 18 años de edad, la influencer busca forjar una carrera musical en solitario. Lamentablemente y al igual que su hermana, ya comienza a verse involucrada en polémicas, mismas que afectan su imagen pública.

