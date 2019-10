Kimberly Loaiza luce más enamorada de Juan de Dios Pantoja ¡Qué galán!

La popular youtuber Kimberly Loaiza, se ha convertido en toda una celebridad en Instagram al sumar más de 14 millones de seguidores, tras las fotografías y videos que comparte a sus fans para presentar sus nuevos proyectos, pues uno de ellos fue el lanzamiento de su tema "Enamorarme" que se convirtió en tendencia en YouTube.

Posteriormente la llegada de Kima ha dejado a sus 'linduras' como suele referirse a sus fans, fascinados con lo hermosa que luce su princesa y sobre todo la nueva imagen que compartió la joven cantante luego de algunas semanas de haberse convertido en mamá.

Loaiza además de darle la bienvenida a su pequeña hija también compartió un emotivo video de su nueva canción recopilando los momentos de su embarazo, pues la youtuber y Juan de Dios Pantoja han estado enamorados de su pequeña hija.

Ambos famosos youtubers además de ser padres primerizos no han descuidado su carrera en la música, tal es el caso de Pantoja, pues hace unos días el cantante reveló a través de su cuenta oficial de Instagram las próximas fechas de su gira de conciertos, sin embargo, el famoso decidió renovarse y cambiar de imagen.

El artista se pintó el cabello de azul, pero quizás ese color no le fascinado demasiado por lo que optó por teñirse en cabello de rubio dejando más enamorada a Kimberly Loaiza, quien no se resistió en enviarle un halago a su novio de lo bien que luce con su nuevo look.

Juan de Dios Pantoja enamora a Kimberly Loaiza con cambio de look

