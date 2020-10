Kimberly Loaiza logra debutar en importante lista de Billboard

Kimberly Loaiza se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que se diera a conocer que su canción ‘Do It!’, la cual fue lanzada en colaboración con los DJ's Dimitri Vegas & Like Mike, ha logrado debutar en una importante lista musical de la famosa revista Billboard.

El chart del que te hablamos se trata del Top Triller Global, el cual informó en la semana correspondiente al 17 de octubre que Kimberly Loaiza, Dimitri Vegas & Like Mike lograban debutar en la posición número 14 con el sencillo ‘Do It!’, su primera canción en inglés.

La noticia no tardó en hacerse viral por todas las redes sociales, pues no se puede negar que su ingreso a dicho chart indica que su carrera musical va en ascenso; además existe la posibilidad de que la nueva canción de “La lindura mayor” podría alcanzar la primera posición del Top Triller Global de Billboard pues el tema goza de mucho éxito en Internet.

'Do It!' de Kimberly Loaiza logra debutar en la posición 14 del Top Triller Global de Billboard.

'Do It!' de Kimberly Loaiza es un éxito

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Kimberly Loaiza liberó el tema ‘Do It!’ en las plataformas digitales y desde los primeros días se pudo comprobar que sería todo un éxito, pues en TikTok, red social donde la youtuber cuenta con más de 29.4 millones de seguidores, se convirtió en parte de un reto que rápidamente se hizo viral.

Kimberly Loaiza ha conquistado al público con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Do It!'.

Por otra parte, se sabe que el video oficial en Youtube cuenta con más de 24 millones de visitas a casi un mes de su estreno en dicha plataforma, mientras que en Spotify ya superó los 3 millones de streams y fue incluida en importantes listas de música electrónica.

No cabe duda que Kimberly Loaiza tiene un futuro prometedor dentro de la industria musical y todo esto ha sido posible gracias al apoyo incondicional de sus fanáticos, quienes quedaron cautivados con el carisma que la youtuber derrocha en cada video que comparte en sus redes sociales.

¿Te gusta la nueva canción de Kimberly Loaiza? ¿Crees que “La lindura mayor” tenga futuro en la música? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram