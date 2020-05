Kimberly Loaiza sube nuevo vídeo a Youtube junto a Juan de Dios Pantoja

La youtuber Kimberly Loaiza ha logrado superar los 17 millones de seguidores en TikTok y para celebrarlo ha querido compartir un nuevo vídeo en dicha plataforma donde aparece protagonizando un divertido baile, el cual sin duda alguna fue hecho con mucha emoción.

Hablar de Kimberly Loaiza es hablar de una de las celebridades más populares en el mundo del Internet pues ha quedado demostrado que en muy poco tiempo supo ganarse el cariño de los usuarios de las redes sociales, quienes no pudieron sucumbir ante el inigualable carisma que derrocha en cada uno de sus vídeos.

Es por eso que no sorprende que día a día aumente su popularidad y para prueba de ello tenemos su cuenta de TikTok, la cual no tiene mucho de haberse creado y que hoy en día ha logrado superar los 17 millones de seguidores por lo que famosa youtuber no ha dudado en celebrarlo a lo grande.

Kimberly Loaiza llega a 17 millones de seguidores en TikTok y asi lo celebra.

Kimberly Loaiza protagoniza divertido baile en TikTok

Hace algunos días te dimos a conocer que Kimberly Loaiza había llegado a los 16 millones de seguidores en esta plataforma y hoy nos enteramos que la famosa youtuber ha roto su propio récord al sumar mil millones más en una semana y estamos seguros de que seguirá creciendo en los próximos meses.

“La Lindura Mayor”, como también se le conoce a la famosa youtuber, compartió un vídeo en dicha red social donde aparece bailando muy feliz la popular canción de “La Abeja Miope” mientras sostiene con las manos un cartel que presume su cifra actual de seguidores.

Fanáticos de la cantante no dudaron en viralizar dicho vídeo en TikTok hasta el grado de hacerlo superar los 810 mil likes y en la sección de comentarios es posible leer varios mensajes donde la felicitan por este logro, el cual ha logrado alcanzar a pesar de las constantes polémicas que su pareja Juan de Dios Pantoja ha protagonizado en las redes sociales.

Fotografías: Instagram