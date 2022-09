Kimberly Loaiza le rinde tributo a los 90's con 'Fuego'

'Fuego' es la segunda colaboración musical entre "La lindura mayor", Dimitris Vegas & Like Mike.

Kimberly Loaiza continúa forjando una exitosa carrera dentro de la industria musical y ahora se ha unido a los DJ's Dimitri Vegas & Like Mike para lanzar 'Fuego', un tema con el que le rinde tributo a 'Coco Jamboo' de Mr. President, considerada una de las canciones más icónicas de la década de los noventa.

Aunque 'Fuego' ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, debes recordar que el tema fue presentado por primera vez y en exclusiva durante las actividades de la edición 2022 del Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo.

Lamentablemente, el video oficial ha sido filtrado en redes sociales a escasas horas de su estreno en YouTube, lo cual ha provocado el enojo de sus fieles fanáticos, quienes esperan que este lanzamiento ayude a “La Lindura Mayor” subir escalones en los charts musicales.

Kim Loaiza, Dimitri Vegas & Like Mike vuelven a juntarse

Su primera colaboración ha sido un rotundo éxito en Spotify y YouTube.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que "La Lindura Mayor", Dimitri Vegas & Like Mike se unen para crear música. Recordemos que fue en septiembre del 2020 cuando ellos lanzaron el tema 'Do It!' en Spotify y su respectivo video musical en su canal de YouTube.

No obstante, el tema se vio inmerso en la polémica al ser acusado de plagiar los sonidos y el nombre a 'How I Do It' de la Dj CRYSTAL, quien llevaba poco tiempo de haber debutado en la música. También se señaló que Kimberly Loaiza le copió el estilo a Rosalía en el video musical pero ninguna de las dos se pronunció al respecto.

¿Cuándo se hizo famosa Kimberly Loaiza?

Tras ser considerada la mexicana más influyente de las redes sociales, "La lindura mayor" busca probar suerte en la música.

Kimberly Loaiza es una destacada creadora de contenido, influencer, empresaria y ahora cantante que saltó a la fama en 2016 tras publicar su primer video en YouTube. La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad, hoy goza de gran popularidad en las redes sociales y es considerada una gran exponente del mundo digital a nivel mundial.

Fotografías: Redes Sociales