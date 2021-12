Kimberly Loaiza le coquetea a Adriano Zendejas y esta fue su reacción

La famosa mexicana Kimberly Loaiza coqueteo a Adriano Zendejas, quien es un gran amigo de su esposo Juan de Dios Pantoja pero todo se trató de una broma para su canal de YouTube.

La reacción de Adriano causó gracia entre sus seguidores ya que el hombre primero fingió que no la escuchaba bien y le colgó pero posteriormente al ver la insistencia de Kim le contestó lo siguiente.

El público pensaba que Adriano si estaba dispuesto a salir con Kim pero él mencionó que no podía hacerle eso a su amigo Juan ya que han formado una cercana amistad a partir del reality show Así se Baila y prefería respetarla.

"No, no, no, la neta, Juan es mi amigo, mejor vamos todos juntos".