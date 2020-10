Kimberly Loaiza lanza poderoso mensaje FEMINISTA en TikTok

Hablar de Kimberly Loaiza es hablar de una de las mujeres más populares de las redes sociales en México y varias países que conforman Latinoamérica, esto porque no se puede negar que la youtuber originaria de Mexicali tiene un carisma inigualable, mismo que le ha ayudado a ganarse el corazón de millones de personas.

Es por ello que no sorprende que cada día que pasa tenga más impacto en las redes sociales y eso es algo que Kimberly Loaiza ha querido emplear de la mejor manera, pues en reiteradas ocasiones ha apoyado a movimientos sociales y esta ocasión no ha sido la excepción, ya que a través de un video en TikTok mando un poderoso mensaje feminista.

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las mujeres más famosas de las redes sociales en México.

Kimberly Loaiza combate el acoso hacia la mujer

Por medio de su cuenta en TikTok, plataforma donde ya supera los 28.9 millones de seguidores, la youtuber compartió un video donde simula ser una estudiante, pues se le puede ver que en la espalda lleva cargada una mochila negra, pero lo que llamó la atención de sus fanáticos fue el audio que imitó y que incluía un gran mensaje feminista.

“Profe disculpe la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada, vine pa’ educarme y me mandaron pa’ mi casa, no puedo evitar sin ser sexualizada”, dice el audio que “La Lindura Mayor”, nombre con el que también se le conoce a Kimberly Loaiza, compartió en TikTok.

Kimberly Loaiza utiliza su influencia en las redes sociales para mandar poderoso mensaje feminista.

El clip de Kimberly Loaiza en TikTok logró superar el millón de likes en tan solo un par de días y la sección de comentarios está llena de mensajes que los cibernautas le han escrito para agradecer que ayude a viralizar este audio, el cual corresponde al fragmento de una canción que busca combatir el acoso hacia las estudiantes por su vestimenta.

