Kimberly Loaiza lamenta que los mexicanos sean sus principales haters

Las declaraciones de "La lindura mayor" llegan luego de anunciar la colaboración de Eduin Caz en el remix de 'Después de las 12'.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Kimberly Loaiza y Ovi anunciaban el tan esperado remix del tema ‘Después de las 12’, el cual contará con la participación de Eduin Caz y otro artista musical invitado que será revelado muy pronto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que “La lindura mayor” compartió un breve adelanto de este tema así como los look que utilizarán ella, Ovi y el vocalista de Grupo Firme en el video musical, del cual aún se desconoce la fecha de estreno en las plataformas digitales.

“Estoy muy emocionado porque es la primera vez que me salgo del género regional mexicano, pero estoy seguro que les va a encantar… Gracias @kimberly.loaiza @ovi_oficial por la invitación y falta otra sorpresa”, mencionó Eduin Caz sobre su participación en el remix de ‘Después de las 12’, el cual buscará superar el éxito del tema original.

Kimberly Loaiza se defiende de las críticas

La esposa de Juan de Dios Pantoja lamenta que sus principales detractores sean mexicanos.

La influencer no dudó en defenderse de las duras críticas que recibió en redes sociales.

La colaboración musical no fue bien recibida por algunos cibernautas, quienes acusaron a Kimberly Loaiza de querer colgarse de la fama del vocalista de Grupo Firme para destacar en el mundo de la música. Sin embargo, ella no se quedó callada y le respondió a sus haters.

“Mi canción más famosa soy yo solita, tiene más de 260 millones de reproducciones. Jamás le pagaría a alguien por colaborar e incluso varios me han querido pagar a mi pero nunca he aceptado… Tu ignorancia imagina cosas que no son”, fue la respuesta de ‘La lindura mayor’.

No obstante, el detalle que llamó la atención es que la esposa de Juan de Dios Pantoja aseguró que sus principales haters son los mexicanos y que lamenta que su propio país no apoye su trabajo. “Somos mexicanos y curiosamente la mayor parte del hate viene de mexicanos, que novedad”, escribió junto a una foto donde se presume al lado de Eduin Caz.

¿Cuántos años tiene Kimberly Loaiza?

Tras triunfar como influencer de las redes sociales, "La lindura mayor" busca conquistar el mundo de la música.

Kimberly Loaiza nació el 12 de diciembre de 1997, por lo que ahora tiene 24 años de edad. Tal y como te mencionamos anteriormente, la joven nacida en Tijuana, Baja California debutó en el mundo digital en 2016 y hoy en día es considerada una de las influencers más importantes a nivel internacional.

