Kimberly Loaiza: la reina de Youtube

Kimberly Loaiza es una de las youtubers más polémicas, controversiales ¡ y millonarias de todas las redes sociales!. Sin duda alguna, es una de las mujeres más bellas del país y no por nada es una de las personas que más suscriptores tiene en su cuenta de YouTube.

La también conocida como Lindura Mayor cuenta con 36.1 millones de suscriptores en Youtube, mientras que en Instagram son 34 millones y en Tiktok ya cuenta con 61.4 millones de personas que ven sus videos.

Y aunque TikTok solo lleva seis años en el mercado, la youtuber demostró que puede llegar a las nuevas generaciones con su contenido de estilo de vida.

Kimberly Loaiza, la youtuber más popular

Entre su número de seguidores y canciones como No seas celoso, Incondicional, Me perdiste, Mejor sola y Do it, Kimberly Loaiza acumula una gran fortuna en su cuenta bancaría.

Actualmente Kim Loaiza se encuentra en plena promoción del tema “Piketona”, el cual grabó a lado de Lele Pons y cuyo video oficial a pocas horas de su lanzamiento ya rebasa las 3 millones de visualizaciones.

A Kimberly Loaiza no le importan las criticas

Kim se siente muy feliz.

Aunque Kim Loaiza es una de las mujeres más famosas de México, la cantante también es una de las que más ha sido criticada, debido a su relación con Juan de Dios Pantoja y las supuestas infidelidades de éste para con ella, pero ambos han sabido enfrentar los momentos difíciles y ahora son una feliz familia, pues ya tienen dos hijos Kima y Juanito.

Además, Kim también ha recibido críticas por su aspecto físico pues algunos aseguran que ya se le “pasó la mano” con las cirugías, lo cierto es que Kim a pesar de tener dos hijos luce una figura espectacular y ella se siente muy feliz y cómoda con su cuerpo, así que no le importa las criticas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!