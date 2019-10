Kimberly Loaiza hace broma a Juan de Dios y lo tachan de PATÁN por su respuesta

Como todos sabemos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja acaban de ser papás, de hecho, su pequeña hija Kima apenas cumplió los 3 meses de edad, sin embargo, Kimberly Loaiza creía que era un buen momento para hacerle una broma a su novio, sobre que estaba embarazada de nuevo.

Y es que el meollo del asunto radica en que Kimberly le dice que no lo quiere tener, por lo que empiezan a discutir fuertemente, y Juan de Dios Pantoja comienza actuar como un verdadero patán al decirle que jamás la apoyaría para abortar, y que incluso si lo hace la dejaría de tratar como hasta ahora, y arruinaría su familia.

Para empezar Juan De Dios Pantoja aseguró que la misión de Kima en el mundo fue Salvar la relación de los youtubers, pues se llevaban mal, y ahora ya se llevan mucho mejor, posteriormente cuando Kimberly Loaiza le habla de no querer tener a su hijo, él se pone a agredir verbalmente, llamándola loca, y hasta amenazándola con que su relación terminaría.

Por supuesto, todo esto era parte de una broma de parte de Kimberly Loaiza, sin embargo, los comentarios en el video han sido para desprestigiar a Juan De Dios Pantoja, y dejarlo como un verdadero patán ante todos los seguidores del canal.

Aunque admiten que la broma de Kimberly Loaiza fue pesada, y que no se debía jugar con algo así, en realidad agradecieron que se la hiciera para que pudieran darse cuenta del machismo de Juan de Dios Pantoja.

“si no lo tienes me voy a enojar contigo, te voy a dejar de tratar así, no te voy a decir que me voy a ir porque quiero estar con mi hija, es como si te arrepentirás de mí, tú y yo no nos podemos separar así de fácil”