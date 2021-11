Kimberly Loaiza habla de su supuesta rivalidad con Karol G

Kimberly Loaiza decidió poner fin a los rumores de rivalidad con Karol G, Natti Natasha y otras grandes exponentes del género urbano en una entrevista exclusiva que ofreció para el programa Hoy después del KL Fest, evento musical que realizó para promocionar ‘Mejor Sola’, su nuevo sencillo en colaboración con Zion & Lennox.

“No, no, no, no hay ninguna rivalidad, yo las admiro demasiado a Karol G y Natti Natasha, a todas. Nos enfocamos en nosotros, en trabajar y hacer lo que nos gusta”, explicó la youtuber, influencer y ahora cantante desde el lujoso hotel en Acapulco donde se llevó a cabo el evento, mismo que fue visto por más de 1.8 millones de usuarios de TikTok.

Algunos cibernautas hacen absurdas comparaciones con el fin de crear rivalidades entre los fandoms de ambas artistas.

Las comparaciones entre ambas artistas surgieron tras el estreno del sencillo ‘Apaga la luz’, interpretado por “La lindura mayor”, nombre con el que también se le conoce a la esposa de JD Pantoja en las redes sociales. Pese a la guerra existente entre sus respectivos fandoms, ninguna de ellas había hablado de la situación en público, hasta ahora.

Feliz de colaborar con Zion & Lennox

Por otro lado, la influencer habló de su nueva canción titulada 'Mejor Sola' junto a Zion & Lennox. De acuerdo a sus declaraciones, ella considera este sencillo como uno de los más importantes de su corta pero exitosa carrera musical. Además, agradeció al dúo puertorriqueño por aceptar trabajar a su lado y los llenó de elogios al llamarlos “grandes”.

“Este sencillo es muy especial para mí, muy importante, porque pues son dos grandes de la música, del género, y estoy super orgullosa la verdad y agradecida infinitamente por darme esta oportunidad Zion & Lennox, les mando un besote y muchísimas gracias”, fueron las palabras de “La lindura mayor”, quien en todo momento se vio acompañada de JD Pantoja.

¿Cuál es la canción más escuchada de Kimberly Loaiza?

La influencer incursionó como cantante en 2019 y ya goza de gran éxito en las plataformas digitales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la canción más escuchada de Kimberly Loaiza es ‘Me Perdiste’, ya que cuenta con más de 25.5 millones de streams en Spotify. En lo que respecta a YouTube, el video musical de ‘No Seas Celoso’ sigue siendo el tema más reproducido de su canal en dicha plataforma al contar con más de 224 millones de visitas.

