Kimberly Loaiza extiende su récord y continúa siendo la reina de Youtube

No hay día que no se hable de Kimberly Loaiza en redes sociales y hoy no ha sido la excepción, pues la famosa creadora de contenido acaparó la atención de todos los cibernautas luego de que se revelara que ha logrado un nuevo récord en Youtube, el cual le ayuda a seguir manteniéndose como la reina de esta popular plataforma de videos.

Hablar de Kimberly Loaiza es hablar de una de las youtubers más reconocidas del momento en nuestro país, pues no se puede negar que su nombre siempre aparece en los titulares de diversos medios de comunicación y ocupa las principales tendencias de las redes sociales.

Esto solo ha sido posible gracias al incondicional apoyo que recibe por parte de sus fanáticos, quienes incluso ayudaron a “La lindura mayor” a convertirse en la youtuber latina con mayor suscriptores dentro de la plataforma de Youtube, título que anteriormente le pertenecía a Yuya.

Kimberly Loaiza logró convertirse en la latina con mayor número de suscriptores dentro de Youtube en tan solo cuatro años.

Kimberly Loaiza sigue aumentando de suscriptores en Youtube

Todo parece indicar que Kimberly Loaiza no dejará que nadie le quite el título de Reina Latina de Youtube, pues se ha dado a conocer que la también tiktoker ha logrado superar los 26.1 millones de seguidores, cifra que resulta ser extraordinaria si se tiene en cuenta que lleva menos de cuatro años compartiendo videos en su canal.

La noticia no tardó en viralizarse por todas las redes sociales, esto debido a que sus fanáticos llenaron a la youtuber, quien también goza de gran éxito dentro de la industria musical, con múltiples mensajes de felicitaciones por este nuevo logro en Youtube, el cual demuestra una vez más que es una de las influencers latinas más exitosas del momento.

Te recomendamos leer: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

Kimberly Loaiza ha sido nominada en la categoría 'Líder Digital del Año' en los Eliot Awards 2020.

En otras noticias, debes de saber que Kimberly Loaiza ha sido nominada en las categorías ‘Líder Digital del Año’ y ‘Beat 4 Like’ en la edición 2020 de los Eliot Awards, razón por la cual los fanáticos no han dudado en apoyar a “La lindura mayor” en redes sociales para que logre llevarse a casa dos nuevos premios.

¿Crees que Kimberly Loaiza gane alguna nominación en los Eliot Awards 2020? Recuerda que La Verdad Noticias te mantendrá al tanto de todo lo que ocurra con "La lindura mayor" en este importante evento.

Fotografías: Instagram