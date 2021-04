Kimberly Loaiza sorprendió a todos sus fieles fanáticos al estrenar el remix del tema ‘Me Perdiste’ en todas las plataformas digitales. Cabe destacar que este lanzamiento era uno de los más esperados por su fandom, quienes han comenzado a trabajar para que la canción sea un rotundo éxito en las listas de popularidad.

A través de su cuenta de Twitter, Kimberly Loaiza compartió un link que redireccionaba al remix de ‘Me Perdiste’ en Spotify. Este cuenta con la colaboración de Casper Magico y Lyanno, dos cantantes originarios de Puerto Rico que han comenzado a forjar una carrera musical dentro del género urbano.

Kimberly Loaiza estrenó el remix de su exitoso tema 'Me Perdiste'.

La canción, originalmente lanzada en julio del 2020, se ha convertido en una de las más populares de “La Lindura Mayor” en Spotify, pues esta cuenta con más de 20 millones de streams. Asimismo, el video musical, mismo que está disponible en YouTube, ya supera las 70 millones de reproducciones dentro de la plataforma.

Ante el increíble éxito que ha tenido el tema en las plataformas digitales, Kimberly Loaiza decidió lanzar el remix de ‘Me Perdiste’, el cual ha sido del agrado de sus fanáticos, quienes a pocas horas de su estreno han posicionado la frase “ME PERDISTE RMX OUT NOW” en una de las principales tendencias de Twitter.

El nuevo remix de Kimberly Loaiza es un éxito en iTunes México

'Me Perdiste RMX' comienza a figurar en las listas de popularidad de iTunes México.

Además de liderar las tendencias de las redes sociales con el remix de ‘Me Perdiste’, se ha dado a conocer que el nuevo lanzamiento de la youtuber Kimberly Loaiza comienza a figurar en las principales listas de popularidad en diversos países de Latinoamérica. Un ejemplo de ellos es México, donde la canción ya figura en el Top 10 de iTunes.

La vida de Kimberly Loaiza sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, no solo en lo que respecta a su carrera músical, sino también a sus logros como influencer, pues recientemente te dimos a conocer en La Verdad Noticias superó los 40 millones de seguidores en TikTok y los 30 millones de suscriptores en YouTube.

¿Te gustó el nuevo remix de Kimberly Loaiza? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Twitter