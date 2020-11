Kimberly Loaiza está orgullosa de JD Pantoja por su nueva canción ¿Es un éxito?

Kimberly Loaiza demuestra su apoyo a Juan de Dios Pantoja por su canción

En La Verdad Noticias te informamos que Juan de Dios Pantoja, el esposo de Kimberly Loaiza conocida como "La lindura mayor", estrenó una nueva canción hace unos días en colaboración con Poeta Callejero, pero ¿acaso el reciente sencillo ha sido todo un éxito?

El video musical se encuentra disponible en YouTube, aunque hasta el momento ha obtenido más de 656 mil visualizaciones desde que se estrenó el pasado 16 de noviembre, aunque existe una diferencia con "Ábrete", tema que obtuvo el millón de vistas a tan solo unas horas.

A pesar de que aún no supera el millón de visualizaciones, una de las fans de JD Pantoja es sin duda alguna Kimberly Loaiza, quien ha estado orgullosa de los proyectos que ha realizado su esposo en su faceta como cantante, incluso ha presumido la canción en sus redes sociales.

Kimberly Loaiza apoya la nueva canción de JD Pantoja

La youtuber de 22 años de edad, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para promocionar la nueva canción del padre de su hija Kima, por lo que las reacciones de los internautas no se hizo esperar y han mencionado que es una bomba de canción y que les ha fascinado.

NO ME DETIENEN ���� — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) November 17, 2020

"Me volví adicta a esta canción". Comentó una fan.

Y es que la canción "No me detienen" del cantante del género urbano JD Pantoja en colaboración con Poeta Callejero, se mantiene en el lugar número 32 de las tendencias en YouTube, aunque hasta el momento no ha superado el millón de visualizaciones.

Te recomendamos: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja además de presumir sus proyectos en la música, también han compartido en sus redes sociales lo bien que están disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su familia, pues no han procurado compartir momentos inolvidables con ellos.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.