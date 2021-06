¿Kimberly Loaiza está lista para su tercer bebé? Mira cuándo planea embarazarse

Kimberly Loaiza es una de las influencers más populares que hay en todo méxico, y es que con más de 30 millones de seguidores en Youtube, su vida se encuentra debajo del reflector de los paparazzis.

Sin embargo, la famosa no esconde nada, y cada vez que hay una buena noticia en su vida, decide compartirla con sus fans.

En ese sentido, la llamada Lindura Mayor, Kimebrly Loaiza, ya tiene 2 hijos, y el proceso de su embarazo y nacimiento ha estado a vista del público, pues la llegada de Kima fue uno de los sucesos más importantes en el mundo del internet.

Y tal parece que ahora quieren ir por el tercer hijo, o al menos eso es lo que se rumora en redes sociales, y lo que más esperan sus seguidores

Loaiza disfruta de sus hijos

Sin duda la famosa estaría lista para recibir a un tercer hijo, y no descarta la posibilidad, aunque por el momento prefiere disfrutar del crecimiento de sus dos pequeños Kima y Juanito, quienes se llevan a penas un año de diferencia, por lo que los dos requieren cuidados.

Eso sí, si se llegara a dar el caso, la famosa estaría contenta de recibir a un nuevo integrante, quien será recibido con los brazos abiertos.

Eso sí, la pareja tiene bien segura su planificación familiar, por lo que la famosa sabe exactamente cuándo tendrá otro bebé con su esposo Juan de Dios Pantoja.

Kimberly esperará más años para su siguiente hijo

A través de su cuenta oficial de Instagram la famosa hizo una sección de preguntas y respuestas, en donde una de las cuestiones de los fans era sobre su próximo bebé.

En ese sentido, la famosa reveló que se esperará unos 6 o 7 años para tener un tercer hijo.

“Pues mira, te digo. Yo te podría decir yo quiero el siguiente en unos seis o siete años, pero no, mejor digo cuando Dios quiera, porque es que no se sabe familia, no se sabe”