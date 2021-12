Kimberly Loaiza es tendencia #1 a nivel mundial superando a BTS y Coldplay

Pareciera que no hay imposibles para la cantante Kimberly Loaiza y es que este viernes 17 de diciembre gracias a su nuevo sencillo musical " Ya no somos" en colaboración con Ovy On The Drums alcanzó colocarse como tendencia mundial superando en algunos países inclusive a la agrupación surcoreana BTS y a Coldplay.

Esto fue incluso una sorpresa para la misma influencer quién realmente no esperaba que su canción alcanzará esta meta y mucho menos de una forma tan rápida ya que no fue estrenada como lo tenía previsto.

Esto debido a que como te informamos en La Verdad Noticias, la misma youtuber compartió un video devastada en días pasados explicando que fueron "haters" quiénes le habían filtrado su más reciente canción.

Kimberly Loaiza Tendencia #1

Para alegría de la artista y por supuesto de sus millones de fans, la filtración no la afecto sino todo lo contrario por qué como ya te adelantamos, "la lindura mayor" alcanzó a colocarse como tendencia mundial y esto lo dio a conocer ella a través de su cuenta oficial de Instagram.

Loaiza les platicó a sus "linduras" que el videoclip de "Ya no somos" alcanzó el número en tendencias en todo el mundo superando a Camilo, Doja Cat, BTS, Coldplay y muchos más, "Me levanté con una gran noticia, tenemos a la canción #1 en tendencia en todo el planeta", escribió Kimberly agregando un emoji llorando y también hizo lo mismo en sus historias en done compartió una captura de pantalla de la lista de la música más trendy y efectivamente ocupada la cima.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, mejor conocida como Kimberly Loaiza es una youtuber, influencer, cancante y empresaria mexicana originaria de Mexicali, Baja California pero que reside actualmente en Tijuana.

Comenzó su carrera como creadora de contenido en You Tube en el que ahora tiene 34.6 millones de suscriptores y junto a su pareja Juan de Dios Pantoja han hecho la dupla perfecta, que ellos decidieron llamar Jukilop siendo considerados como los personajes más influyentes del momento.

