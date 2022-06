Kimberly Loaiza es tachada de "hipócrita" por esta razón

Las declaraciones de la youtuber y ahora cantante causaron controversia en redes sociales.

Kimberly Loaiza se encuentra una vez más inmersa en el escándalo y todo debido a las recientes declaraciones que realizó sobre el controversial romance entre su hermana Stefanny Loaiza y Mario Barrón, conocido en redes sociales por ser el ex novio de Kenia Os.

Debido a su nexo con “La Kenini”, los fans de JukiLop arremetieron fuertemente en contra de Stefanny, a quien tacharon de traidora por “relacionarse con la rival de sus ídolos”. Al ver que la situación se salió de control, “La lindura mayor” rompió el silencio y dejó en claro que apoya el romance de su hermana, además de pedir respeto por ella y su pareja.

Stefanny Loiza hizo enojar a los fans de su hermana al anunciar su romance con el ex novio de Kenia Os.

“No me queda de otra más que apoyarla, es mi hermana y yo de verdad le deseo lo mejor en todo lo que ella hace. Si ella falla en su relación, aquí voy a estar. Y si no, también, aquí voy a estar para lo que necesite y me va a tener porque soy su hermana, yo la amo con todo mi ser”, declaró en un video compartido en YouTube, en donde les desea lo mejor a ambos.

Sin embargo, el detalle que causó polémica entre los cibernautas fue que aseguró que ella no puede juzgar la vida de los demás: “Aparte no soy nadie para juzgarla, ella tiene derecho de experimentar, tiene el derecho de hacer su vida, tiene el derecho de andar con la persona que ella quiere… Me toca aceptarlo, es su vida, vivir y dejar vivir”.

La tachan de "mustia" e "hipócrita" en redes sociales

Cibernautas recordaron la vez que "La lindura mayor" lanzó fuertes acusaciones en contra del hoy novio de su hermana.

Las palabras de Kimberly Loaiza no pasaron desapercibidas para los usuarios de las redes sociales, principalmente para aquellos que son fans de Kenia Os, esto debido a que recordaron la forma despectiva en la que se refería a Mario Barrón cuando andaba con ella.

Tal vez no lo sepas pero a principios de su rivalidad con “La Kenini”, JukiLop compartió un video en YouTube donde hablaban del hoy novio de Stefanny Loaiza, a quien acusaron de ser el hombre más peligroso de Mazatlán por presuntos nexos con el narcotráfico mientras que Kenia fue señalada de ser “una destruye familias” por ser la tercera en discordia entre él y su ex pareja.

Debido a esta situación, los cibernautas han tachado a la esposa de JD Pantoja de ser “una persona hipócrita y doble cara”, pues aseguran que se han olvidado de los ataques que hicieron en contra de su hoy cuñado por ser novio en aquel entonces e incluso hay quien asegura que las acusaciones hechas en 2018 fueron totalmente falsas.

¿Qué paso entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Algunos fans aún tienen la esperanza de que las influencers retomen su amistad.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kenia Os y Kimberly Loaiza destacaban por ser grandes amigas. Lamentablemente, su relación se vio fracturada por los conflictos laborales con Juan de Dios Pantoja y hoy en día protagonizan una rivalidad que al parecer está muy lejos de acabar.

Fotografías: Redes Sociales