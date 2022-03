Kimberly Loaiza es criticada por cobrar 5 mil pesos por conocer a sus fans

Como abreboca a sus conciertos, Kimberly Loaiza y JD Pantoja anunciaron el Meet and Greet, un encuentro que les permitirá conocer a sus fans y hablar con ellos unos minutos. Sin embargo, este servicio tendrá un costo muy alto.

De acuerdo con información publicada por el portal Publimetro, los influencers se preparan para iniciar su gira “13•13 Tours”, con la que recorrerán varias ciudades de la República Mexicana.

Kimberly Loaiza recibió duras críticas

Sin embargo, las críticas se encendieron al descubrir que la pareja está cobrando 5 mil pesos mexicanos, casi 250 dólares. Los fanáticos comenzaron a decir que era una exageración, que no esperaban que cobraran tanto por este encuentro y que no todos iban a poder pagar ese monto.

“Conoce a Kim Loaiza y JD Pantoja en su Meet and Greet exclusivo después de su show. Este acceso es independiente del acceso al show y para tener acceso al meet and Greet tienes que tener tu acceso al evento” , se lee en la descripción del evento para conocer a sus artistas favoritos.

La tarifa no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes de inmediato mostraron su descontento. “Los M&G son muy caros”, “Quiero ir, pero se pasaron con esos precios”, “Con ese precio no se puede” y “No creo que mis padres me lo compren”, son algunos comentarios.

JukiLop cancela concierto en Monterrey

Cabe señalar que el anuncio de M&G llega un par de semanas después de que se revelara que JukiLop posponía su concierto en Monterrey debido al COVID-19 .

Sin embargo, hay rumores de que su decisión se debió a la baja venta de entradas, pero ellos negaron los rumores. Recordemos que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja visitarán Monterrey, CDMX, Puebla, Querétaro, León y Guadalajara con su “13•13 Tours”.

