Kimberly Loaiza es comparada con Selena Quintanilla por esta razón

La nueva imagen de "La lindura mayor" causó gran revuelo en las redes sociales.

No hay día que Kimberly Loaiza sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción, ya que su nuevo look causó furor entre sus fans, quienes aseguran que este cambio de imagen hace tener un gran parecido con la fallecida cantante Selena Quintanilla.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber e influencer de 24 años de edad realizó una dinámica para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos le preguntó si estaba dispuesta a hacerse un copete en el cabello, por lo que ella recurrió a un filtro de dicha plataforma para ver si en realidad había un cambio radical en su imagen.

El falso nuevo look de la youtuber provocó que sea comparada con "La reina del Tex-Mex".

La respuesta fue sí, ya que la también esposa de JD Pantoja se veía muy diferente e incluso hubo quien la comparó con Selena Quintanilla, pues no se puede negar que con el copete logra tener un ligero parecido con ella. Cabe destacar que esta no es la primera vez que es relacionada con “La Reina del Tex-Mex”, lo cual desató un debate en redes sociales.

La mexicana más seguida de Instagram

La originaria de Mexicali, Baja California se ha convertido en referente de las redes sociales en México.

Otro motivo por el cual “La lindura mayor” enloqueció a sus fans es que acaba de superar los 33.1 millones de seguidores en Instagram, cifra que la convierte en la mexicana más seguida de dicha red social, récord que anteriormente le pertenecía a la actriz y cantante Danna Paola.

Este es un récord más en su carrera dentro de las redes sociales, pues debes de saber que también es la mujer de habla hispana con mayor número de suscriptores en YouTube y la mujer más seguida de TikTok en la región de Latinoamérica. Por tal motivo, no sorprende que meses atrás la hayan nombrado reina digital, pues su impacto en el Internet es innegable.

¿Cuándo se volvio famosa Kimberly Loaiza?

La esposa de JD Pantoja ha amasado una gran fortuna gracias al contenido que comparte en Internet.

La Verdad Noticias te contó anteriormente que Kimberly Loaiza debutó como creadora de contenido en diciembre del 2016. Desde ese entonces y hasta ahora, la influencer ha cosechado millones de seguidores en todo el mundo, quienes disfrutan del contenido que comparte en su canal de YouTube, mismo que le ha permitido cosechar una gran fortuna.

