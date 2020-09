Kimberly Loaiza es acusada de plagio en su nueva canción

Kimberly Loaiza se encuentra protagonizando una nueva polémica en las redes sociales a causa de las recientes acusaciones de los cibernautas, quienes han descubierto que la nueva canción titulada ‘Do It!’, tema en inglés que la youtuber lanzó en colaboración con los DJ's Dimitri Vegas y Like Mike, podría ser un descarado plagio musical.

Hace unos días te dimos a conocer que Kimberly Loaiza estrenaba su primera canción en inglés, misma que fue lanzada bajo el género electrónico y que contaba con la colaboración de Dimitri Vegas y Like Mike; el tema gozó de gran éxito en las plataformas digitales, logro que la youtuber no dudó en presumir en todas sus redes sociales.

El vídeo oficial de la Lindura Mayor y los DJ's bélgicos ha logrado superar las 14 millones de reproducciones en Youtube a tan solo una semana de su lanzamiento, mientras que en Spotify ya rebasa el millón de streams; también se sabe que el tema de ‘Do It!’ se ha convertido en un reto viral de TikTok.

¿Kimberly Loaiza hizo plagio en su nueva canción?

No se puede negar que la nueva canción de Kimberly Loaiza goza de gran éxito desde el día de su estreno, pero este podría verse opacada por las recientes acusaciones en contra de la youtuber por parte de cibernautas, quienes han descubierto un tema que suena muy similar a ‘Do It!’.

En las redes sociales circula la teoría de que la Lindura Mayor, Dimitri Vegas y Like Mike pudieron haberse “inspirado” en el tema ‘How I Do It’ de CRYSTAL, una artista que debutó en el mundo de la música electrónica a finales de junio pasado.

Te puede interesar: Acusan a Kimberly Loaiza de copiarle a Rosalía en 'Do It', su nuevo video musical

'Do It' de Kimberly Loaiza ha tenido gran éxito en las plataformas digitales.

Hasta el momento ni Kimberly Loaiza ni los DJ's se han pronunciado ante estas comparaciones que ponen en duda la originalidad de su nuevo tema, pero cibernautas no dudan que pueda tratarse de un plagio musical, ya que la youtuber y su pareja JD Pantoja ya han sido acusados en más de una ocasión de “inspirar" su música en otras canciones.

¿Crees que Kimberly Loaiza le copió a CRYSTAL en su nueva canción? ¿Consideras que ambas canciones suenan muy similares? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram