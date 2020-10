Kimberly Loaiza enamora a sus seguidores al presumir su BELLEZA en Instagram

No hay día que Kimberly Loaiza sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no ha sido la excepción, pues la youtuber ha acaparado las miradas de los internautas gracias a un nuevo video que compartió a través de sus historias de Instagram, en el cual presume su nuevo look, mismo que la hace lucir más hermosa que nunca.

Hablar de Kimberly Loaiza es hablar de una de las celebridades del mundo del Internet más populares del momento y para prueba de ello podemos ver el alto impacto que tiene su nombre en las redes sociales, sobretodo en Instagram, plataforma donde ya supera los 22.9 millones de seguidores.

A través de dicha red social, la youtuber, quien acaba de convertirse en la mujer latina con mayor suscriptores en Youtube, comparte los nuevos proyectos en los que se ve involucrada así como los divertidos y emotivos momentos que vive junto a su familia y amigos, pero en esta ocasión quiso deleitar a sus seguidores mostrándoles su belleza.

Kimberly Loaiza se ha ganado el cariño del público con su carisma y sencillez.

Kimberly Loaiza enamora a Instagram con su belleza

Kimberly Loaiza sorprendió a sus fanáticos compartiendo un video en sus historias de Instagram, en el cual presume el nuevo look que ha adoptado; en él podemos apreciar como aparece frente a la cámara luciendo una blusa rosa, el cual combina a la perfección con su color de tinte.

La historia de la novia de Juan de Dios Pantoja no tardó en hacerse viral por todas las redes sociales, pues no se puede negar que en dicho clip lucía más bella que nunca, hecho con el que sus fanáticos estuvieron de acuerdo, pues no dejaban de dedicarle cientos de piropos.

Fanáticos de Kimberly Loaiza quedaron deslumbrados con la belleza que derrochó en nuevo video para Instagram.

Una vez más queda demostrado que Kimberly Loaiza, también conocida como “La lindura mayor”, es capaz de ser tema de conversación en el Internet por el más mínimo motivo y más si se trata de un video donde presume con orgullo la inigualable belleza que posee a sus 22 años de edad.

