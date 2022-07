Kimberly Loaiza eleva las emociones con su presencia en el Tomorrowland 2022

Kimberly Loaiza en el Tomorrowland 2022 causa furor en Twitter

Kimberly Loaiza es una famosa influencer y cantante mexicana que recientemente anunció su sensual llegada al festival internacional de música electrónica y sus fans desatan tendencia sobre qué motivo que la llevó ahí.

Tal parece que esta noticia ha causado mucha emoción y movimiento en redes sociales, pues la revelación de la presencia de la influencer y cantante mexicana Kimberly Loaiza en el festival internacional de música electrónica Tomorrowland 2022 fue inesperada.

Resulta que este viernes 29 de julio, a un par de días que concluya dicho evento que anualmente reúne a cientos de miles de personas de todo el mundo y a los mejores DJ del planeta, la conocida mexicana Kimberly Loaiza que figura dentro del top ten de TikTok mundial decidió hacer acto de presencia en el festival lo que desató furor entre sus seguidores de Twitter.

Kimberly Loaiza en el Tomorrowland 2022

Fue por medio de Instagram que Kimberly Loaiza compartió una serie de fotografías que muestran su sexy look a base de una mini falda azul y blusa en tono claro para disfrutar del festival musical y a partir de ahí su nombre se volvió tendencia en Twitter y otras plataformas pues sus fans creen que la lindura mayor podría tener posibilidad de una participación especial en dicho festival.

Por si fuera poco, coincidentemente la presencia de Kimberly Loaiza, su esposo Juan de Dios Pantoja e incluso su estilista personal Vico Guadarrama ha alborotado a los fans porque además coincide con la presentación del DJ Like Mike dentro de unos de los escenarios principales del Tomorrowland 2022.

La visita fue inesperada pero bien recibida

Hay que destacar que Kimberly Loaiza no está anunciada como parte del cartel promocional del evento, sin embargo, eso no ha impedido que algunos de los DJ confirmados tengan invitados sorpresa para el público, y es que vale recordar que Kimberly Loaiza ha colaborado en el pasado con los DJ belgas Dimitri Vegas y Like Mike con el sencillo titulado Do It!, primera canción de Kimberly en inglés estrenada en 2020.

Cabe mencionar que no es para menos que numerosos seguidores de Kim Loaiza han especulado en redes sobre la posibilidad de su participación con Like Mike en el festival o se han cuestionado qué más sorpresas podría implicar el que decidiera acudir al Tomorrowland.

