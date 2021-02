Kimberly Loaiza embarazada se quita TODO para cumplir con el Silhouette Challenge

Kimberly Loaiza, youtuber y artista musical, ha hecho uno de los videos mas hot y atrevidos en su cuenta de Tik Tok. Ya que la “Lindura Mayor” decidió cumplir con el popular Silhouette Challenge, un reto que consiste en aparecer con ropa apretada (o con poca ropa) mientras se usa un filtro que oscurece la imagen para que solamente se vea la silueta.

Lo más polémico del nuevo clip es que la influencer de 23 años está embarazada de su segundo hijo, aunque esto no ha sido impedimento para que Kim continúe publicando contenido demasiado sexy, ya sea sola, junto a su esposo Juan de Dios Pantoja o con amigos.

En el inicio del video vemos a la famosa de Youtube usando una bata de baño, sin mucho maquillaje y usando tenis; pero cuando llega al marco de la puerta, Loiaza se quita todo para presumir su candente silueta en la oscuridad, con el tono rojizo como es el challenge de Tik Tok.

El challenge consiste en aparecer primer con ropa holgada. Mientras se escucha de fondo la canción "Put Your Head On My Shoulder"/Foto: Tik Tok

Los más de 36 millones de seguidores de Kimberly Loaiza quedaron con la boca abierta por su sensual publicación y la llenaron de piropos por atreverse a cumplir con este desafío demasiado erótico.

Mira el video dando CLICK AQUÍ.

Kimberly dió la impresión de que estaba desnuda en su video. Lo que incendió su cuenta con candentes comentarios/Foto: Tik Tok

¿Kimberly Loiaza no comparte contenido adecuado para su público?

Aunque fueron muchos los que elogiaron a la cantante de “No seas celoso” por su Silhouette Challenge, también recibió decenas de críticas de otros internautas, ya que no están de acuerdo con el contenido posiblemente inapropiado de la influencer comparte con sus seguidores.

Y es que de los millones de seguidores que Kimberly y su esposo Juan de Dios tienen, una gran parte son jóvenes menores de 18 años, incluso hay niños y niñas que admiran a la pareja y los siguen en redes sociales.

Por lo cual, los usuarios creen que Loaiza y Pantoja no deberían de darle ese ejemplo a sus admiradores. Sin embargo, el mismo Juan de Dios ha declarado que su contenido no es para niños, así que ellos seguirán publicando candentes fotos y videos.

¿Conoces el Silhouette Challenge que realizó Kimberly Loaiza? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

