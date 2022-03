Kimberly Loaiza dio de qué hablar nuevamente al revelar a través de sus historias de Instagram que en su intención de consentir a Kima, se fue a dormir con ella en su cuna pero en cuanto se acostó ahí, escuchó cómo tronó el mueble, por lo que se dio cuenta que la había roto.

Cabe mencionar que actualmente, es la cantante e influencer más importante de México y desde que empezó su gira musical junto a su esposo, su fama aumentó de manera internacional, pues el 13-13 Tour, llegará a otros países en los que ya se agotaron las entradas para sus presentaciones.

Pese a su apretada agenda, la intérprete de ‘Celoso’, se da el tiempo para disfrutar a sus pequeños, y hace unos días la hija de Kim lució adorable y es que la Lindura Mayor le hizo unas pequeñas trenzas que enternecieron a todos.

Luego de irse a dormir con su hija mayor, la influencer comentó en sus historias de Instagram que en cuanto se escuchó un tronido y segundos después se dio cuenta de que habría todo la cuna.

“Nunca me había acostado aquí en la cuna y que cuando me acuesto, truena estoy hundida de mi lado, no se que hacer ahora”.