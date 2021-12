Kimberly Loaiza, devastada porque los haters filtraron su nueva canción

La nueva canción de "La lindura mayor" fue filtrada en redes sociales.

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Kimberly Loaiza había estrenado de manera sorpresiva una nueva canción, la cual se titulaba ‘Ya no somos’ y que había sido producida por Ovy On The Drums. Sin embargo, la youtuber e influencer informó a sus seguidores que ésta fue lanzada antes de tiempo por culpa de sus haters.

A través de sus historias de Instagram, la ahora cantante reveló que ‘Ya no somos’ estaba programada para ser estrenada el próximo 17 de diciembre. Sin embargo, la canción ya circulaba de manera ilegal por todas las redes sociales desde la madrugada del día de ayer.

La esposa de JD Pantoja asegura que los haters filtraron su canción en redes sociales para perjudicarla.

“Hola linduras, les quiero contar que efectivamente mi nueva canción tenía que salir el día 17 de diciembre pero se filtró, y los haters, por sabotear por millonésima vez mi trabajo, la compartieron por todas las partes posibles para quitarle fuerza al lanzamiento mío”, escribió la esposa de JD Pantoja en Instagram.

Por último, pidió a sus fanáticos que apoyen su nueva canción debido a que ella y su equipo de trabajo se habían esforzado mucho para lanzarla en plataformas digitales, pero que este esfuerzo se veía opacado por las malas intenciones de todos sus detractores.

Estalla contra quienes la llaman gorda

A través de Instagram, la influencer y ahora cantante se defendió de todos aquellos que la llaman "gorda".

De igual modo, ‘La lindura mayor’, quien recientemente celebró cinco años en YouTube, aprovechó el comunicado para defenderse de todos aquellos que la llaman gorda: “También quiero decirle a todos esos haters que se están burlando porque me veo ‘GORDA’... Y si estoy gorda, ¿cuál es el problema con los cuerpos?”.

Inmediatamente, los fans de la influencer le mostraron su apoyo y a través de las redes sociales comenzaron a promocionar su nueva canción al lado de Ovy On The Drums. Sin embargo, hay quienes aseguran que el tema no fue filtrado sino que su equipo de trabajo lo publicó por equivocación y que ya era demasiado tarde cuando intentaron corregir el error.

Kimberly Loaiza consentirá a uno de sus fanáticos

A modo de agradecimiento por el apoyo que está recibiendo ‘Ya no somos’ en plataformas digitales, Kimberly Loaiza ha lanzado una nueva dinámica para consentir a uno de sus fanáticos, quien tendrá la dicha de asistir al KL Fest 2. La primera edición consistió en un concierto privado que realizó para TikTok desde un lujoso hotel de Acapulco.

