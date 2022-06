Kimberly Loaiza destrona a Bad Bunny en YouTube con 'Pa Eso Se Hizo'

"La lindura mayor" sigue cosechando éxitos con el sencillo 'Pa Eso Se Hizo'.

Kimberly Loaiza sigue cosechando éxitos en su faceta como cantante y para prueba de ello tenemos el hecho de que su reciente video musical titulado ‘Pa Eso Se Hizo’ logró posicionarse en el primer lugar de las tendencias de música en YouTube e imponerse ante Bad Bunny, quien junto a Chenco Corleone lanzó el MV de ‘Me Porto Bonito’.

De acuerdo a información proporcionada por la popular plataforma de videos, el video musical de la nueva canción en solitario de “La lindura mayor”, nombre con el que también se le conoce a la esposa de JD Pantoja, causó furor entre sus fans durante las primeras horas de su lanzamiento, quienes lo convirtieron en el estreno más popular de la semana.

Aunque sea por un par de horas, Kim Loaiza se posicionó sobre Bad Bunny y destacó como lo más popular de YouTube.

No obstante, la felicidad de los fans ante este logró duró muy poco, ya que Bad Bunny y Chencho Corleone se apoderaron del primer puesto y no lo han soltado desde aquel entonces. Recordemos que ‘Me Porto Bonito’ forma parte de ‘Un Verano Sin Ti’, el álbum con el que el puertoriqueño impuso un nuevo récord dentro del Billboard Hot 100.

'Pa Eso Se Hizo', un éxito en YouTube

‘Pa Eso Se Hizo’ es el primer sencillo en solitario que Kim Loaiza lanza desde diciembre del 2021, mes en el que estrenó el tema ‘Ya No Somos’, el cual contó con la producción de Ovy On The Drums. En todo este tiempo, “La lindura mayor” ha destacado por hacer colaboraciones con Ovi, Lele Pons, Ely Blancarte y Zion & Lennox, entre otros.

Desde su lanzamiento en YouTube y hasta ahora, el video musical ha superado los 11 millones de visitas y aún figura en el Top 3 de las tendencias de música. En lo que respecta a Spotify, se sabe que el tema acaba de superar el millón de streams y figura en varias listas de popularidad, lo que significa que es un rotundo éxito a nivel comercial.

¿Por qué es tan famosa Kimberly Loaiza?

Tras conquistar el mundo de las redes sociales, la influencer de Mexicali, Baja California busca probar suerte como cantante.

Kimberly Loaiza es una destacada creadora de contenido, influencer, empresaria y ahora cantante que saltó a la fama en 2016 gracias a YouTube. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ella goza hoy en día de una gran popularidad en las redes sociales y es considerada una de las más grandes exponentes del mundo digital.

