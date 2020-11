Kimberly Loaiza desmiente sus cirugías, asegura que todo es natural

No hay día que Kimberly Loaiza sea tema de conversación en redes sociales y hoy no fue la excepción, pues a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la youtuber confesó que su cuerpo es natural y que no se ha sometido a alguna cirugía estética.

Desde que Kimberly Loaiza comenzó a cobrar popularidad en el mundo de Youtube, una de las más grandes interrogantes que existe en torno a su persona es sobre si se ha sometido a alguna cirugía estética, pues cibernautas aseguran que la youtuber ha tenido un evidente cambio físico en los últimos años.

Incluso, en redes sociales circula una imagen que supuestamente pertenece a la visita que “La lindura mayor” realizó al cirujano plástico cuando apenas tenía 20 años y en la cual se revela que se sometería a los siguientes procedimientos estéticos: rinoplastía, lipopapada, bichectomía y liposucción en los brazos.

Kimberly Loaiza está inmersa en los rumores sobre las múltiples cirugías plásticas a las que se ha sometido.

Kimberly Loaiza bromea sobre sus cirugías en TikTok

Aunque Kimberly Loaiza ha tratado de ser muy transparente con sus fanáticos, la verdad sobre si ya se sometió a algún procedimiento estético es un tema que siempre trata de evadir, pero al parecer ahora ha querido romper el silencio a través de un nuevo video.

“Claro, es natural, todo mi cuerpo es natural, todo lo que ven aquí, este monumento, es natural cabron*s”, respondió la youtuber cuando se le cuestionó sobre si su cabello es natural, esto a través de un video que compartió en TikTok.

Te recomendamos leer: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las youtubers más exitosas del momento en Latinoamérica.

Cabe destacar que dicho clip surge como parte de una broma que Kimberly Loaiza compartió en la plataforma, pero cibernautas aprovecharon la ocasión para volver a opinar los rumores de sus cirugías plásticas, mismas que pudieran darle en la actualidad un aspecto totalmente diferente al de cuando inicio a compartir videos en Youtube.

¿Crees que Kimberly Loaiza se ha sometido a cirugías? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram