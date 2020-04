Kimberly Loaiza derrocha sensualidad en redes al cumplir el Pillow Challenge

Kimberly Loaiza ha querido subir la temperatura de las redes sociales con un nuevo y atrevido vídeo que ha compartido desde su cuenta de TikTok, el cual la muestra protagonizando de una manera muy sensual su propia versión del Pillow Challenge.

Considerada como una de las youtubers mexicanas más influyentes del mundo del Internet, Kimberly Loaiza ha logrado ganarse el cariño y apoyo incondicional de sus linduras, nombre con el que ella llama a todos sus fanáticos, quienes la han ayudado a posicionarse como una de las celebridades más vistas de Youtube.

Pero no se puede negar que la razón de su gran popularidad en las redes sociales se debe a su extraordinaria belleza que posee a sus 22 años de edad, pues siempre ha cautivado a sus seguidores con sus espectaculares outfits, los cuales la hacen ver como una lindura mayor.

Kimberly Loaiza sube la temperatura con atrevido baile

Aunque en esta ocasión Kimberly Loaiza no ha necesitado de un increíble outfit para captar la atención de sus fanáticos, de hecho, la razón por la cual es tendencia de las redes sociales es porque la youtuber se ha despojado de la ropa para cumplir un reto en TikTok.

El reto se llama Pillow Challenge y consiste en que tienes que despojarte de la ropa para posteriormente convertir una almohada en un fantástico atuendo que cubra tu cuerpo desnudo y no cabe duda que Kim ha logrado dominarlo gracias a su exquisito gusto por la moda.

Fanáticos de la lindura mayor quedaron fascinados con el vídeo que compartió en su cuenta de TikTok, el cual la muestra bailando al ritmo de la canción Single Ladies (Put a Ring on It) de Beyoncé pero siempre tratando de tener mucho cuidado para que la almohada no le hiciera una mala jugada y mostrara de más ante la cámara.

Fotografías: Instagram