Kimberly Loaiza deja boquiabiertos a sus fans con modelaje en Puerto Rico

Kimberly Loaiza es una de las influyentes más importantes de México, que recientemente dejó boquiabiertos a sus fanáticos al aparecer desde Puerto Rico con top demasiado escotado.

Tal parece que Kimberly Loaiza de 24 años de edad, se encuentra en estos momentos en Puerto Rico donde causó revuelo total, pues se puso un top demasiado escotado con el cual derritió las redes sociales a su antojo, dejando en claro que sigue siendo la chica bella que sabe muy bien como dominar a quien sea.

No queda duda de que a pesar de que la bella Kimberly Loaiza está casada con Juan de Dios Pantoja, padre de sus dos hijos, son miles los fans que desearían tener una cita con la Lindura Mayor, de quien siempre se ha presumido que es amante de las cirugías estéticas, pues en algunas ocasiones ha dado hincapié a eso en sus redes sociales.

Kimberly Loaiza con top de mezclilla

No es para menos que la sensual cantante en pocos minutos alcanzó más de 200 mil likes y los comentarios le llovieron a tope a la youtuber mexicana, quien es una de las más populares en cuanto al mundo del YouTube desde hace años.

Hay que destacar que ella junto a Juan de Dios Pantoja fueron pioneros, abriéndole paso a otros colegas quienes hoy en día son grandes amigos de esta célebre pareja la cual no ha pasado de moda.

Es por eso que en la publicación le escriben a la bella mujer: "Kim siempre nos sorprendes con tus oufits", "Te ves hermosa y hoy es un día muy especial para mi porqué hoy es cumpleaños de mi jefa", "A ti todo te queda bien bonito que te felicito mucho Otro día te veo y a ver si me contestas Es que tendrá no mensajes en Instagram y quiero que me contestes y Es que creo que soy tu fan número uno", entre otros.

La influencer en poca ropa

Inlfuencer en poca ropa

La talentosa Kimberly Loaiza pocas veces se deja ver con este tipo de outfits tan atrevido, pero cuando lo hace sabe muy bien como incendiar las redes poniendo en alerta a sus más de 30 millones de seguidores, quienes son testigos de todo lo que hacen el llamado team Jukilop.

Si recordamos, ya sea Kimberly Loaiza o Juan de Dios Pantoja, siempre son tendencia en las redes sociales, ya sea por sacar un nuevo tema musical o por lanzar un video a su canal de YouTube.

