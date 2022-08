Kimberly Loaiza defiende a Juan de Dios Pantoja; asegura que no lo dejará

"La lindura mayor" pide a sus fans que respeten a los integrantes de su familia.

Kimberly Loaiza se convirtió una vez más en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por obtener un nuevo logro en su carrera como influencer o como cantante, sino por mandar un fuerte mensaje a todos aquellos fanáticos que le han pedido ya no ver a Juan de Dios Pantoja en sus proyectos.

Debes de saber que la polémica comenzó cuando los seguidores le pidieron a “La lindura mayor” que realizara videos en solitario y que ya no aparezca su esposo. No obstante, la situación se tornó aún más grave cuando ella anunció que saldría de gira junto con él en el 13 • 13 World Tour 2022, un proyecto musical que fue un rotundo éxito a nivel nacional.

Todo parece indicar que los fans de "La lindura mayor" ya no quieren que su esposo se involucre en sus proyectos.

Meses más tarde, Juan de Dios Pantoja mencionó que ya se encontraban trabajando en una segunda gira de concierto, por lo que los fans aprovecharon para pedirle a la influencer que hiciera su tour en solitario pero ella les dejó en claro que volvería a trabajar con su esposo y que sería hasta 2024 que se animaría a presentarse sola en el escenario.

No obstante, el detalle que llamó la atención es que “La lindura mayor” le dio like a un mensaje en Twitter donde se mencionaba que JukiLop no le haría caso a sus fanáticos y seguirán trabajando como hasta ahora lo han hecho, lo cual no le agradó a más de uno.

Kimberly Loaiza pide a sus fans que respeten a su esposo

Kimberly Loaiza sale en defensa de JD Pantoja, quien ha sido víctima de desprecio por parte de sus propios fans ����pic.twitter.com/BvUTe3Cyor — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) August 24, 2022

El apoyo que Kimberly Loaiza le dio a este mensaje desató una ola de críticas en su contra por parte de sus propios fanáticos, quienes lamentan que ella sea tan codependiente de Juan de Dios Pantoja, a quien acusan de ser el principal causante de todo el hate que recibe en redes sociales.

“La lindura mayor” no se quiso quedar callada ante dicha situación y en una reciente transmisión de Instagram aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a sus seguidores, a quienes les confesó que le daba tristeza que se metan con su familia y aseguró que ella siempre le dará prioridad a su esposos e hijos.

“¿Qué necesidad hay de meterse con mi familia? Me da mucha tristeza… Lo siento mucho si hay quienes no les gusta, ahora esta soy yo y créanme que no voy a hacer a un lado a mi esposo y no voy a hacer a un lado a mis hijos, nunca en la vida, jamás”, dijo Kimberly Loaiza.

¿Cuántos años llevan juntos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

Pese a las críticas y polémicas, JukiLop ha luchado por su relación, de la cual surge una hermosa familia conformada por Kima Sofía y Juanito.

La historia de amor entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja inició el 13 de enero del 2013, por lo que ahora llevan 9 años juntos. No obstante, debes de saber que la pareja de influencers ha tenido que defender su relación en más de una ocasión y hoy en día pueden presumir que han formado una hermosa familia junto a sus hijos Kima y Juanito.

Fotografías: Redes Sociales