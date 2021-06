Kimberly Loaiza se convierte en blanco de duras críticas en las redes sociales por defender a su esposo JD Pantoja de quienes lo acusan de colgarse de su fama. La polémica comenzó cuando “La lindura mayor”, nombre con el que se le conoce en el mundo digital, compartió un par de fotografías en su perfil oficial de Facebook.

Dichas fotografías llegaron acompañadas de la frase “Sin lluvia no hay flores”, lo cual provocó que sus seguidores demostraran su ingenio realizando juegos de palabras inspiradas en su mensaje. Sin embargo, hubo un comentario que causó el enojo de la youtuber y ahora cantante, pues este ofendía a su esposo y padre de sus dos hijos.

“Y sin Kim no hay Juan de Dios”, escribió una cibernauta en Facebook, a lo que la intérprete de ‘Apaga La Luz’ respondió: “De hecho es todo lo contrario, Juan me impulsó en números y en inspiración, yo no pensaba ser youtuber hasta que él me motivó a hacerlo. Cuando yo comencé, él ya tenía millones de seguidores”.

La youtuber no dudó en defender al padre de sus hijos del ataque de los haters.

Asimismo, aseguró que JD Pantoja logró hacerse un nombre en el mundo de las redes sociales sin ayuda de nadie: “Él fue el único que creció solo sin el impulso de nadie, muchos de los que conoces (incluyéndome) crecimos gracias al apoyo de Juan de Dios Pantoja”.

Minutos más tarde, compartió la captura de pantalla en su cuenta de Twitter con un mensaje que dice: “Muchos viven confundidos, no recuerdan el inicio, pero yo si”, el cual fue muy aplaudido por sus fieles fanáticos, quienes aseguran que ella hizo bien al defenderlo de los constantes ataques que recibe su esposo en redes sociales.

Fans están hartos de JD Pantoja

Algunos fanáticos piden a Kimberly Loaiza que ya no salga JD Pantoja en sus videos.

Sin embargo, algunos de los fanáticos de “La lindura mayor” no estuvieron de acuerdo con que ella saliera en su defensa, e incluso le pidieron que dejara de incluirlo en sus videos, pues aseguran que la siguen a ella y no a JD Pantoja, quien en reiteradas ocasiones ha sido acusado de colgarse de su éxito.

“Todas tus redes sociales están llenas de Juan de Dios… Estamos hartos de tener que ver a Juan de Dios en todo lo que tú haces”, escribió una seguidora de Kimberly Loaiza. Hasta el momento, la influencer no ha dado una declaración al respecto del sentir de sus fanáticos.

¿Cuántos años llevan juntos Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza y JD Pantoja llevan juntos ocho años. De acuerdo a información que circula en Internet, su relación comenzó el 3 de enero del 2013 y desde ese entonces han presumido sin pena alguna el amor que se tienen a través de sus redes sociales. Sin embargo, también es bien sabido que los youtubers se han separado en varias ocasiones.

JUKILOP, nombre con el que se le conoce a la pareja en Internet, ha logrado convertirse en uno de los romances más populares del momento, además de formar una hermosa familia. Recientemente La Verdad Noticias te informó que se casaron en secreto, suceso que causó gran furor entre sus fanáticos.

Fotografías: Redes Sociales