Kimberly Loaiza comparte tierno momento junto a Kima ¡FOTOS!

Kimberly Loaiza logró ocasionar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas, tras compartir uno de sus momentos más tiernos junto a Kima en las paradisíacas playas de Colombia.

Recordemos que Kimberly Loaiza se ha colocado como una de las influencers más poderosas de la actualidad, no sólo por la cantidad de seguidores en cada una de sus redes sociales sino por los diferentes contenidos que realiza.

Sin embargo en esta ocasión, no fue ninguno de sus videos lo que la colocó entre las tendencias sino una serie de fotografías junto a la pequeña Kima Sofía, a quien vimos disfrutar de las hermosas playas de Colombia.

Kimberly Loaiza y Kima conmueven todo Instagram

Aunque no es la primera vez que Kimberly Loaiza comparte algunos de sus momentos más tiernos junto a Kima, tenemos que reconocer que su última publicación ha generado una gran emoción entre sus fanáticos.

Con más de 23.4 millones de seguidores en Instagram, era de esperarse que esta serie de imágenes de la Lindurita Mayor junto a su hija causarían un gran revuelo, sumando más de 2.2 millones de likes en menos de un día.

¡Los más influyentes!

Recientemente Kimberly Loaiza estuvo entre los titulares más polémicos de La Verdad Noticias, tras originarse un fuerte rumor sobre un posible embarazo, el cual vendría a confirmar aún más su reconciliación con Juan de Dios Pantoja.

No cabe duda que el matrimonio de estos influencers se ha convertido en uno de los más influyentes de la actualidad, pues no existe un día en el que no se encuentren entre las tendencias.