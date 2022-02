Kimberly Loaiza celebra importante logro musical en Spotify

Kim Loaiza comparte playlist de Spotify

Kimberly Loaiza está que no cabe de felicidad, pues este día compartió a todos sus seguidores que Spotify ya le ha creado su propia lista "This is".

"La Lindura Mayor" incluso pidió ayuda a sus seguidores para que la lista tenga reproducciones, prometiendo seguir a todo aquel que lo haga.

Kim Loaiza estrenó "Después de las 12", tema que ya está en Spotify y prácticamente en todas las plataformas donde su música se aloja.

A tan solo unas horas del estreno de "Después de las 12", Kim tiene otro motivo para festejar junto a sus millones de seguidores.

La famosa influencer compartió la playlist "This Is" de Spotify, donde se añadió un recopilatorio de sus canciones lanzadas en los últimos años.

"Estoy feliz, linduras. Voy a seguir a todos los que sigan la playlist", indicó Kim.

Hasta el momento la playlist suma poco más de 15 mil me gusta y respecto a su última canción, ésta se perfila a superar los 5 millones de reproducciones en Youtube.

Su etapa como cantante nació de su amor por la música, la cual es compartida junto a su pareja JD Pantoja, quien también ha incursionado en dicho ámbito.

"Mejor sola", "Ya no somos", "No seas celoso", "Me perdiste" o "13: 13", son solo algunos de los temas que Kim Loiza ha lanzado en los últimos años.

Kimberly Loiza además siempre está al pendiente de sus seguidores y en constante comunicación con ellos, haciendo que el público la apoye en todos sus proyectos musicales.

