Kimberly Loaiza celebra el cumpleaños 2 de Kima Sofía

Kima Sofía, hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja cumple hoy 2 años y por ello la influencer lo ha celebrado con un emotivo mensaje que ha enternecido a muchos internautas que se unieron a las felicitaciones.

Hay que destacar que Kima Sofía fue quien les enseñó a ser padres a los famosos de las redes sociales, por ello guardan bonitos recuerdos que han vivido juntos y que llevan cada uno en su corazón.

No queda duda de que la bella Kimberly Loaiza en esta ocasión ha conquistado las redes al celebrar a su primogénita, ya que le ha dedicado un mensaje lleno de cariño y amor.

El tierno mensaje de Kimberly Loaiza

La influencer mexicana en esta ocasión utilizó sus redes sociales para felicitar a su primera hija Kima Sofía, quien hoy 12 de julio celebra su segundo cumpleaños.

Es por eso que a través de su cuenta de Instagram que Kimberly Loaiza escribió un post dedicado a su primogénita con motivo de su cumpleaños en donde destacó: “La única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca”.

“Tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”.

En lo que se puede leer en la publicación, Kimberly Loaiza señaló que su hija Kima Sofía, es una gran bendición y prometió nunca fallarle y por ello finalizó su post con la frase: “Siempre juntas”.

Los hijos de la influencer

Hijos de Kimberly Loaiza

Hay que destacar que Kima Sofía no es la única hija de Kimberly Loaiza y del cantante Juan de Dios Pantoja, pues a poco más de 3 meses, Kimberly Loaiza se estrenó como madre por segunda ocasión, de la mano de Juan de Dios Pantoja.

Se trata de su hijo Juanito, quien nació a poco más de un año del nacimiento de Kima Sofía y que se conoce que Kimberly Loaiza se convirtió en mamá por primera vez a los 22 años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!