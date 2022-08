Kimberly Loaiza casi se accidenta antes de subir al escenario de Tomorrowland

El show de Kimberly Loaiza en uno de los festivales de música electrónica más grandes de todo el mundo dio mucho de qué hablar, pues siendo la primera mujer mexicana en presentarse en tal evento enloquecería las redes sociales, dividiendo las opiniones en dos, la de sus linduras, quiénes se sienten más que orgullosas de verla crecer.

Por otro lado, está la opinión sobre que la lindura mayor no merece estar ahí, no merece haber teniendo tanto crédito e incluso tratando de encontrar un punto negativo a su aparición en Tomorrowland, afirmando que solamente hizo el ridículo, que no cantó, a lo que la famosa youtuber ha tratado de no centrarse en los malos comentarios y simplemente enfocarse en lo bueno que le está sucediendo.

A pesar de que la intérprete de "Pa' eso se hizo" ha estado muy activa en todas sus cuentas, compartiéndoles a sus seguidores el logro más grande de su carrera, muchos esperan el video sobre la preparación que realizó antes de pisar el escenario, por otra parte, el esposo de Kimberly Loaiza, se encargaría de hacerles saber a los miembros de su club de fans un poco del detrás de cámaras de esa noche.

Kimberly Loaiza sorprendió en el Tomorrowland

Es por eso que Juan de Dios Pantoja a través de su cuenta de Tik Tok, compartió un vídeo corto en donde se le puede ver a la hermosa celebridad de internet muy nerviosa minutos antes de subir a ese gran escenario y presentarse frente a miles de personas.

Tal vez te interese.- Kimberly Loaiza: La verdad detrás de su fama ¿Qué la hizo tan popular?

Juan de Dios Pantoja filmó el momento exacto

Juan de Dios Pantoja filmó el momento exacto

En el material que subió JD a sus redes sociales, al principio aparece Kimberly Loaiza un poco inquieta, su esposo le preguntó cómo se sentía a lo que ella confesó que nerviosa para después proceder a bajar los escalones del lugar, dio un paso en falso y casi visitaba el suelo, por fortuna pudo reincorporarse pronto para así evitar la caída.

Mira el video de Kim Loaiza tropezándose dando click aquí

Ahora bien, en el rostro de la influencer denotaba tanto nerviosismo que ni siquiera le dio importancia a ese suceso, demostrando que a pesar de ser una de las artistas más conocidas y famosas de todo México, de haberse presentado en varios conciertos y eventos, todavía tiene esa sensación de angustía cada que pisa el escenario.

Una vez que pisó la plataforma de Tomorrowland la lindura mayor se transformó en otra persona porque ni un solo gramo de inseguridad transpiraba, realizó una presentación muy linda, muy amena e hizo bailar a los presentes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos también en Instagram