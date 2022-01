¿Kimberly Loaiza busca opacar a Kenia Os con el estreno de su sencillo?

Kenia Os anunció en diciembre pasado el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Joder’ programado para finales de enero, mismo que fue pospuesto hasta el próximo 3 de febrero. Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue que esas mismas fechas también fueron elegidas por la influencer y cantante Kimberly Loaiza.

La similitud entre las fechas del lanzamiento de los temas de ambas cantantes causó controversia entre los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que la también conocida como ‘La Lindura mayor’ busca “opacar” a Kenia.

Recordemos que no es la primera vez que los fans acusan a Loaiza de "copiarle" a Kenia, luego que ambas compartieran una fotografía posando en bikini con tan sólo un día de diferencia.

Usuarios arremeten contra Kimberly Loaiza

La controversia inició luego que la influencer Kimberly Loaiza anunció el pasado martes 25 de enero, a través de su cuenta de Twitter el cambio de fecha del lanzamiento de su nuevo sencillo.

“No les avisé, pero no se podrá sacar canción este mes, al parecer los primeros días de febrero va a salir una canción de Ely Blancarte y yo”, escribió la cantante.

Tres días más tarde, Kenia confirmó en su cuenta oficial de Instagram que su nuevo sencillo ‘Joder’ en colaboración con Snow Tha Product llegará el próximo 3 de febrero a través las diversas plataformas musicales. Incluso compartió una imagen de lo que se cree será la portada de la canción en la que se le observa sentada en un trono.

La similitud entre las fechas del lanzamiento de la canción entre las influencers y cantantes mexicanas no pasó desapercibido entre los usuarios quienes señalaron: “Como siempre queriendo chin… a tu patrona Kenia pero bueno ya veremos quien será tendencia y que la mejor canción gane ,solo recuerda no ponerte mucho auto-tune”; “Que casualidad que no se va a poder sacar este mes si no hasta principios de febrero, y casualmente será el 3 o 4”.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Kimberly Loaiza y Kenia Os llevaban una muy buena relación, misma que dejaban ver en los divertidos videos que compartían en YouTube. Sin embargo, como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2019 su relación se vio fracturada y ambas protagonizaron una serie de polémicas en redes sociales, lo que llevó a una separación definitiva para las influencers tanto en lo laboral como en lo personal.

