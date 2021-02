Kimberly Loaiza asegura que ya se encuentra mucho mejor después de dar a luz

Kimberly Loiaza, youtuber y artista musical conocida como la “Lindura Mayor” ya se está recuperando después de tener una cesárea para dar a luz a su segundo bebé. Como te informamos en La Verdad Noticias, Kim y su esposo, Juan de Dios Pantoja se volvieron papás de un niño al que llamaron Juan de Dios Jr.

El pequeño nació el pasado 16 de febrero. Motivo por el cual, Loaiza se ha tenido que mantener un poco alejada de las redes sociales. Sin embargo, hace unos días retomó su cuenta de Instagram y mediante sus historias, la influencer compartió con sus 26.1 millones de followers que ya se está recuperando.

La cantante de “Apaga la Luz” comentó que ya puede caminar mejor y está disfrutando de la llegada de su esperado segundo hijo.

"Linduras, he estado un poco desaparecida, yo creo que ustedes ya saben por qué, ya saben el motivo, obviamente. Hoy, es el día en el que mejor me he sentido, ya puedo caminar mejor, quise grabar estas historias porque los extrañaba", declaró la famosa de Youtube.

Kimberly informó que ya está mucho mejor después de su cesárea, así como también dijo estar agradecida por las muestras de afecto de sus fans/Foto: Milenio

Kimberly Loaiza agradece a sus fans por todo el cariño

De igual manera, la madre de Kima Sofía Pantoja, dijo sentirse muy agradecida por todo el cariño que ha recibido por parte de sus miles de fans de diversos países, quienes le han demostrado de muchas maneras todo el apoyo y amor.

Kimberly Loaiza mencionó que a pesar de que aún tiene algunos malestares por su operación, ya está más recuperada. También mencionó que su hija le dijo una flor cuando llegó del hospital, algo que la hizo muy feliz por tanta ternura.

Pantoja y Loaiza han declarado que será en un video de Youtube donde compartirán por primera vez el rostro de su segundo bebé. Y los admiradores ya están esperando muy emocionados en que llegue el día. ¿Ya quieres conocer al nuevo bebé de Kimberly Loaiza?

