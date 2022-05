Kimberly Loaiza anuncia la fecha de estreno de su próxima canción

La "Lindura Mayor" pronto llegará con nueva música/Foto: El Heraldo

Kimberly Loaiza es una artista musical que se ha vuelto un hit en las redes sociales. Comenzó su carrera en Youtube desde hace varios años, y ahora es una de las influencers más importantes de México. Recientemente informó que ya tiene la fecha para estrenar su siguiente canción, y sus fans están muy emocionados.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kimberly Loaiza no estrenó nada de música durante mayo. Pero será el próximo 16 de junio que finalmente lanzará su nuevo sencillo, y esto lo confirmó en una publicación en Twitter.

“Linduras si todo sale como se planea les tendré nueva canción el 16 de Junio, perdón por la espera, estoy segura que les encantará”, escribió la “Lindura Mayor”, sin dar más detalles al respecto.

¿Cuándo sale el disco de Kimberly Loaiza?

Loaiza informó que en junio estrenará su nuevo single/Foto: Twitter

Por ahora, la youtuber madre de dos hijos no ha revelado cuándo estrenará su primer disco como solista. No obstante, en mayo de 2020 informó que ya estaba preparando este álbum debut con más de 10 canciones, pero desde entonces, no ha dado más información.

Incluso, la hermana menor de Kimberly Loaiza, Stefanny, ya se lanzó como cantante, y la “Lindura Mayor” aún no estrena su disco. Sin embargo, eso no significa que no haya estado muy activa con su música. Su último sencillo fue el tema “Piketona” en colaboración con Lele Pons que se estrenó hace un mes y ha conseguido millones de reproducciones.

¿Cuántas canciones ha hecho Kim Loaiza?

Son 13 las canciones que la influencer mexicana ha logrado posicionar tanto en plataformas como YouTube, como en las aplicaciones de música como Spotify. Así que los fanáticos de Kimberly Loiaza están emocionados de que llegue junio para escuchar el nuevo tema de la youtuber de 24 años de edad.

