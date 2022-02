Kimberly Loaiza anuncia estreno de "Después de las 12", su nueva canción

Kim Loaiza prepara lanzamiento de "Después de las 12"

La popular youtuber Kimberly Loaiza informó que prepara el lanzamiento de "Después de las 12", su nueva canción con la que busca romper el internet.

Kim compartió en sus redes sociales cómo será la portada del sencillo oficial, el cual será en colaboración Ovi, destacado músico del género urbano.

Precisamente con el cantante Ovi realizó una broma, donde presuntamente lo besaba frente a Juan de Dios Pantoja, su esposo y padre de sus hijos.

"La Lindura Mayor" compartió un avance de la sesión fotográfica de "Después de las 12", su nuevo tema en colaboración con el cantante Ovi.

El tema "Después de las 12" se estrena el próximo jueves 10 de febrero y estará disponible en todas las plataformas musicales.

Con ello la cantante sorprende, pues tan solo hace una semana estrenaba el tema "Salvaje", donde pretendía competir directamente con Kenia Os.

Kimberly Loaiza canciones

Su etapa como cantante nació de su amor por la música, la cual es compartida junto a su pareja JD Pantoja, quien también ha incursionado en dicho ámbito.

"Mejor sola", "Ya no somos", "No seas celoso", "Me perdiste" o "13: 13", son solo algunos de los temas que Kim Loiza ha lanzado en los últimos años.

Kimberly Loaiza constantemente sorprende con su evolución musical, por lo que estamos seguros que "Después de las 12" será todo un hit para sus seguidores.

