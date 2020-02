Kimberly Loaiza aceptó que cantó mal en el programa “Hoy” ¡Pero tiene una razón!

Recordemos que hace unas semanas la influencer Kimberly Loaiza fue invitada al programa mañanero de Televisa “Hoy”, donde interpretó su nuevo y reciente sencillo titulado “No seas celoso”. Una puesta en escena que le costó un gran número de críticas a Kimberly, por no sonar exactamente como se esperaba.

Por otro lado cabe recalcar de Kimberly se ha ganado la fama a través de sus redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 16 millones de seguidores.

Y es justo a través de sus redes sociales donde podemos ver que el talento de Kimberly se extiende a diversos rubros, puesto que la hemos visto participar como toda una modelo y ahora la podemos ver en su nueva faceta como cantante.

Asimismo no podemos negar que esta famosa youtuber, además de sus talentos posee uno de los físicos más deseados de la actualidad, donde incluso la maternidad le ha asentado perfectamente, puesto que luce más bella que nunca.

Sin embargo este éxito no la ha protegido de las malas críticas, de las cuales recientemente fue víctima después de su participación en el programa “Hoy”, de la cual si somos sinceros no fue su mejor interpretación, ni su mejor día como cantante.

Respecto a este tema, Kimberly aprovechó su espacio en la plataforma de videos Youtube, donde le explicó a sus seguidores la verdadera razón de su “mala actuación” dentro del programa de Televisa, donde ella asegura que todo fue culpa de los nervios que la traicionaron.

“La verdad linduritas me puse muy nerviosa, era la primera vez en un programa de televisión cantando en vivo, se me olvidó la letra de la canción. ¡Ay no! es que la verdad los nervios a mí me traicionan y en esta ocasión no fue la excepción”