Kimberly Loaiza ROMPE el silencio sobre su segundo hijo ¡Qué nervios!

Kimberly Loaiza ha estado en tendencias en las redes sociales y las plataformas de música, ya que junto a su ex esposo Juan de Dios Pantoja acaban de estrenar la canción Bye Bye, tema que al parecer revela la nueva etapa de pareja.

Fue por medio de un video que junto a Kevin Achutegui, su colega le preguntó a Kimberly: ¿Para cuándo el siguiente baby?, por lo que la mamá de Kima, contestó: Ay no, no, es que no sé, no se puede contestar, la verdad, no sé si en unos meses o en unos años.

Tal parece que la lindura mayor ha dado más un sí que un tal vez, pero por el momento ha aclarado que no está en sus planes el tener un bebé a corto plazo, pero de todas formas está triunfando con su nueva canción.

Las reveladoras confesiones de Kimberly Loaiza

Entre otras cosas por medio del canal de YouTube de la mexicana volvieron a mostrarse juntos sometiéndose a un polígrafo para responder preguntas sobre el escándalo que los ha rodeado. Junto a ellos estuvieron Alex Flores y Kevin Achutegui.

A Kim le preguntaron: ¿Te gustaría enamorarte de otra persona que no fuera Juan de Dios, respondió que no. ¿Sientes el mismo cariño por Juan después de lo que pasó?, Kimberly: Sí.

Hay que destacar que con millones de seguidores en las redes sociales, un exitoso canal de YouTube y varios temas posicionados en lo más alto de las carteleras musicales, Kimberly Loaiza alcanzó la fama a la corta edad de 22 años.

La cantante y youtuber es una de las vloggers mexicanas más influyentes en México, es oriunda de Mexicali, Baja California, tiene fieles seguidores y haters, quienes hacen todo tipo de comentarios cuando la joven habla de su vida y la música y decidió perseguir su sueño como youtuber en 2016, cuando abrió su cuenta en esta plataforma.

