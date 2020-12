Kimberly Loaiza: “No sabe hablar inglés”, le critican por esta razón

Kimberly Loaiza: “No sabe inglés”, le critican por esta razón

La hermosa youtuber, Kimberly Loaiza fue criticada sin piedad en su cuenta de Twitter oficial tras haber publicado el enlace a su canción “Do It”, colaboración con Dimitri Vegas & Like Mike y en donde se le escucha hablando en inglés.

Los comentarios fueron muy crueles por parte de los internautas que acusaron a Kimberly por no saber pronunciar la letra de la canción y además utilizar exceso de autotune.

Comentarios de los haters de Kim Loaiza

"La verdad no te cansas de ser la burla de medio Latinoamerica o sea sin talento mucho autotune y la cara toda destruida", dijo una usuaria de Twitter.

Kimberly Loaiza se siente orgullosa

A pesar de esto Kim siempre se ha mostrado muy orgullosa sobre sus canciones y su música en general e incluso cuando ha sido cuestionada sobre si prefiere ser youtuber o cantante ella ha elegido su carrera musical por encima de todo.

Loaiza y Juan de Dios Pantoja comenzaron como youtubers pero ahora ambos tienen sus propias canciones y todo un repertorio de música en sus canales de YouTube.

Cada que comparten un nuevo video musical estos suelen tener millones de vistas ya que sus fans demuestran ser leales a Jukilop.

En la actualidad, Kimberly Loaiza está casada con Juan de Dios Pantoja, y están en la dulce espera de su segundo hijo que nacerá en tan solo dos meses.

Su enorme fandom no puede esperar más para conocer al nuevo bebé Juki, ¿Crees que sea niño o niña?

