Kimberly Loaiza: ¿No le gusto el regalo de Juan de Dios Pantoja? esto dijo

Kimberly Loaiza siempre ha sido muy consentida por su esposo Juan de Dios Pantoja, sin embargo, en un reciente video confesó que el regalo que le dieron de navidad no le gusto mucho, pero que lo que importa es el detalle.

Fue a través de su cuenta oficial de Tik Tok que la famosa compartió dicho video, en donde aparece su esposo dándole su regalo, y aunque no se alcanza a ver que es, cuando él le pregunta si le gusta ella no duda en decir que no.

Pero agradeció la intencion pues aseguro que lo que más importa es el detalle, aunque claro, esto fue parte de un video de tik tok, es decir, no se trató más que de una broma para la plataforma, aunque no sabemos aún que se regalaron de navidad, y sobre todo si les gustó.

Kimberly Loaiza recibe críticas por Kima

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, mucho se ha dado de que hablar después de que JD Pantoja, y la youtuber más famosa de México dieran a conocer que están esperando a su segundo hijo.

Y es que sus haters y los internautas han puesto a duda su capacidad para educar a los menores, después de ver que su hija Kima está excesivamente consentida, ejemplo de esto fue el reciente video que publicaron en su cuenta oficial de Youtube, en donde despilfarraron dinero en los regalos de navidad de la pequeña, comprandole un total de 40 juguetes, lo que enojó a la sociedad en general, y hasta les pidieron que los donen a los que menos tienen.

