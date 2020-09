Kimberly Loaiza EXPLOTA a Kima ¡La hace barrer y trapear su casa!

Kimberly Loaiza es la celebridad de 22 años que está revolucionando el mundo del entretenimiento y la música, pero ahora luego de estar disfrutando del estreno de su nueva canción, una fuerte polémica está rodeando a la bella youtuber.

Recientemente la famosa influencer ha causado fuerte polémica por un video que circula en las redes sociales, ya que muchos aseguran que la celebridad explota a su pequeña hija Kima.

Resulta que en el video en cuestión, aparece la tierna Kima intentando barrer y trapear su casa, mientras su famosa madre atiende las redes sociales y atiene de a los comentarios de sus fans.

En el video Kimberly Loaiza ha presumido que su hija estaba ahayudandola en las labores de la casa, por ello aparece tratando de limpiar su casa para ayudar a su ocupadísima madre.

Kima haciendo aseo en su casa

La nueva canción de Kimberly Loaiza

La pareja de Juan de Dios Pantoja de nuevo está rompiendo récords con un nuevo sencillo titulado "Do it", que desde hace algunas horas de haberlo lanzado ya cuenta con millones de reproducciones.

Al lado de los DJ´s Azteck, Dimitri & Like Mike, Kimberly Loaiza está haciendo historia, no solo como cantante a pesar de que no es una profesional y tiene relativamente poco tiempo en este medio ha logrado tener grandes aciertos.

Esta canción electrónica tiene una letra en inglés combinada con español, el ritmo es bastante pegajozo y sobre todo dan ganas de bailar al escucharla, probablemetente Kima hija de Kim y Juan de Dios la baila muy alegre al igual que otras de sus canciones.

TE PUEDE INTERESAR: Kimberly Loaiza DESTRONA a Yuya en YouTube ¡Es la reina!

Cabe destacar que luego de 14 horas de haberse publicado cuenta ya con 4 millones 940 mil 572 vistas, aunque Kimberly aparece relativamente poco en el video el look que lleva puesto es impresionante, consta de un outfit de latex, botas altas, su cabello lo lleva en trenzas altas y uñas bastante largas.

¿Crees que Kimberly Loaiza explota a su hija Kima?