Kimberly Loaiza: Así reaccionó su familia cuando vieron su nueva imagen

La estrella de internet Kimberly Loaiza dejó en shock a su familia con su nueva imagen, ya que la youtuber viajó a Guadalajara para cambiar el look de su cabello, ahora dejó de ser una guapa castaña y se convirtió en una rubia con una larga melena.

Kim compartió el video donde su esposo JD Pantoja y su hija mayor Kima Sofía reaccionaron al impresionante cambio, y el más asombrado fue Juan de Dios, ya que dijo que la influencer lucía hermosa con su nuevo look y que incluso quería "hacerle otro hijo"; aunque Kima no tuvo tantas palabras para la transformación de su famosa mamá, al parecer no la reconoció.

Juan de Dios y Kima fueron los primeros en ver el nuevo look de Kim Loaiza/Foto: Youtube

La youtuber ahora tiene una enorme cabellera rubia que le llega por debajo de las caderas con raíces castañas. La joven mexicana de 23 años usó extensiones para conseguir este resultado divino, y sus fanáticos al igual que su familia, también adoraron el estilo dorado de Kimberly.

Kim ahora es rubia y ha dejado el cabello corto y castaño en el pasado/Foto: Youtube

Kimberly Loaiza se cambió el look

La influencer Kimberly Loaiza compartió en su canal oficial que este era el segundo video que estaba grabando después de estar 40 días alejada de la cámara tras el nacimiento de su segundo hijo, Juanito.

Así que para hacer un “regreso triunfal” a las redes sociales después de su embarazo, la famosa conocida como “Lindura Mayor” decidió hacer un radical cambio de imagen, y para ello, viajó hasta Guadalajara a un salón de belleza que ella siempre había querido visitar.

De esta manera, tuvo que dejar a sus dos hijos, Kima y Juanito con su esposo Juan de Dios Pantoja, algo que fue muy doloroso para Loaiza porque no quería separarse de sus pequeños. Pero tampoco quería exponer a sus hijos a un aeropuerto, así que mejor se fue sola.

Los fieles seguidores de la historia de Kimberly Loaiza saben que la también cantante es una mujer muy dedicada a sus hijos a pesar de sus múltiples compromisos y proyectos, pero ella en ocasiones debe dejar a sus bebés para realizar algunas actividades, y JD es quien la apoya en todo momento.

