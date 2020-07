Kimberly Loaiza: Así reaccionó al compartir una foto de Lizbeth Rodríguez ¡OMG!

Kimberly Loaiza causa revuelo tras foto de Lizbeth Rodríguez

Desde que se filtró un íntimo video de Juan de Dios Pantoja tras la polémica que tuvo con Lizbeth Rodríguez, la lindura Kimberly Loaiza prefirió terminar su romance con el youtuber, por lo que ahora disfruta compartir lo que hace siendo soltera.

Pero a pesar del tiempo transcurrido de aquella polémica, tal parece que la joven aún no olvida lo que la ex "Chica Badabun" hizo hace algún tiempo, y es por ello que a través de su cuenta oficial de Twitter compartió una extraña fotografía de la ex conductora de "Exponiendo Infieles".

Hace unos días Kimberly Loaiza ha estado actuando un poco rara en las redes sociales, pero lo que más intrigó a los usuarios fue que la lindura publicara una imagen de Lizbeth Rodríguez, en vez de compartir algunas fotografías de los diferentes looks que usa en cuarentena.

Kimberly Loaiza elimina la foto de Lizbeth Rodríguez

La joven cantante prefirió eliminar los mensajes, pero algunos usuarios pudieron hacer capturas a las publicaciones, incluso la famosa pidió a sus fans que mejor no comentaran nada al respecto, pues ella no dijo algo malo sobre la ex conductora de Badabun.

No dije nada malo pero igual borre los Tws porque la verdad lo que menos quiero son problemas, linduras hagan como que no pasó nada por favor ✨por favor no mencionen el tema más. — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) July 8, 2020

En aquella publicación se puede observar que la famosa celebridad de las redes sociales comentó que aquella fotografía alguien la subió a su cuenta de Instagram y que al verla prefirió eliminarla, no sin antes compartir aquella imagen en Twitter, pero se arrepintió y la eliminó.

Kimberly Loaiza y la extraña foto de Lizbeth Rodríguez Foto: Twitter

¿Kimberly Loaiza envió una indirecta a su ex?

El pasado 9 de julio la cantante presentó su video musical de la nueva canción que lleva por nombre "Me perdiste"; aquella letra del tema hace referencia a la traición que vivió hace unos meses, cuando Juan de Dios Pantoja se vio envuelto en un escándalo por un íntimo video.

El videoclip musical de Kimberly Loaiza ha obtenido más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube tras haberse estrenado, de igual forma ha recibido miles de comentarios de sus linduras.