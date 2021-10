Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital, se habla de adicciones

Hace unos días la integrante de “Las Pérdidas” se sometió a un procedimiento estético donde le colocaron implantes y le fue realizada una liposucción, sin embargo Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital tras aparentes complicaciones.

¿Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital? Luego que la influencer alarmó a sus seguidores el cirujano le practicó los procedimientos estéticos a Kimberly reveló que la influencer tuvo problemas con su postoperatorio.

La Verdad Noticias dio a conocer que se reportaba estable a Kimberly de 'Las Pérdidas' tras gravedad por cirugía estética, pero en el video el cirujano dijo que la influencer consumió sustancias indebidas antes de entrar al quirófano.

Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital

El cirujano desmiente que su procedimiento quirúrgico sea el problema.

Algunas versiones señalaban que Kimberly había regresado al hospital debido a fallas en las cirugías, pero éstas fueron desmentidas por el cirujano Ángel Franco quien en un video explicó que los implantes y la liposucción realizada a la influencer estaban en perfectas condiciones.

Lo que llamó la atención fue cuando dijo que Kim regresó al hospital debido a un cuadro de abstinencia. “Habíamos tratado de manejar esto de manera muy prudente, de manera muy confidencial sin embargo es importante que sepan lo que está cursando Kimberly es un síndrome de abstinencia”.

El Dr. Franco agregó: “sin que ella nos dijera que estaba consumiendo algún tipo de sustancia que no es buena para la salud e incluso la consumió por última vez el domingo, antes de acudir directo a su procedimiento, ella se operó el martes, esto no nos lo dijo, no nos enteró al equipo quirúrgico”.

El especialista médico dijo que se le preguntó específicamente en la historia clínica si consumía sustancias, pero ella lo omitió, debido a ello la evolución postoperatoria, no ha sido del todo satisfactoria, por lo que Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital.

Kimberly lo aclara todo

Ya con el cirujano Ángel Franco, la influencer se ve con un buen semblante desde la cama de un hospital.

Kimberly Irene reveló que ella se encontraba en León cuando sintió un fuerte dolor por lo que decidió ir a un hospital de aquel Estado, sin embargo, allí solo la durmieron y no le hicieron nada más, por lo que decidió volver con su médico de cabecera en San Luis Potosí, donde el Dr. Franco le encontró una contractura en la pierna.

“Ya me dijo que me va a dejar ir hasta salir caminando, limpia”, dijo Kimberly.

Y aunque Kimberly “La más preciosa” regresa al hospital, ninguno de los dos ahondó en el tema de las supuestas adicciones que tiene la influencer Kimberly Irene, la influencer aseguró que su doctor la está atendiendo muy bien y por otra parte revelaron que las cirugías de aumento de busto y liposucción van sanando satisfactoriamente.

