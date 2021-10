Kimberly “La más preciosa” antes y después de las cirugías

Kimberly “La más preciosa” no dejó que el miedo a las cirugías la dominará y decidió someterse a una lipoescultura e implantes mamarios, por lo que en La Verdad Noticias te dejamos cómo luce ahora.

Luego de la operación a la que se sometió, los usuarios de las redes sociales se han sorprendido con el resultado, ya que la influencer, conocida por el video de “Las pérdidas”, se ha vuelto talla D en busto.

Además se sometió a una liposucción para reducir y moldear la figura con el objetivo de verse más natural con los implantes. Sin embargo, tras someterse Kim a este tipo de procedimiento sufrió una serie de complicaciones.

¿Qué pasó con la última cirugía de Kimberly “La más preciosa”?

Tras la cirugía, Kimberly “La más preciosa”, tuvo que regresar al hospital.

Kimberly “La más preciosa” se sometió a un procedimiento estético para ponerse implantes mamarios y le realizaron una liposucción, pero tuvo problemas con su postoperatorio.

En un principio se dijo que se habían producido “fallas” o negligencias médicas, algo que su cirujano salió a desmentir señalando que la influencer consumió sustancias indebidas antes de entrar al quirófano.

Sucedió que Kim comenzó a sufrir un cuadro de abstinencia, por su parte, la influencia dijo que había comenzado a sentir un fuerte dolor que incluso le impedía caminar por lo que al encontrarse en León acudió al médico allí, pero solo la durmieron sin tratarla, por lo que volvió con su cirujano, Ángel Franco, en San Luis Potosí.

Otras polémicas de Kimberly de Las Perdidas

Desde hablar mal de Kunno hasta terminar ebria en un Live.

Kimberly vs Kunno

Una de las polémicas que surgió fue cuando Kimberly de Las pérdidas habló sobre Kunno quien arremetió contra sus haters por su manera modelar ya que el influencer dijo que no le importa las opiniones de esas personas que no tienen ni visa.

Por ello, Kimberly declaró: “No tiene por qué decir eso. Él es una persona igual que nosotras. Él viene de la gente. Por eso no me gustaría conocer a Kunno porque es bien creído, la verdad. Y el día que lo mire que me reclame”.

Confunde lugares

En una ocasión le pidieron mandar saludos para Torreón y ella creyó que la ciudad se encontraba en el estado de Tamaulipas. "Un saludo a Torreón, Tamaulipas", dijo.

Pinky Promise y Kimberly “La más preciosa”

En un Live de Pinky Promise, donde conviviendo bebieron y platicaban, la influencer perdió el control del alcohol comenzó a insultar y ofenderse, por lo terminó salió molesta del live algo que no le fue muy grato a los espectadores.

Aunque el tema de Kimberly “La más preciosa” y sus cirugías ha dado de qué hablar hemos visto que no ha sido su única polémica que ha tenido.

