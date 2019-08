Kimberly Flores y Edwin Luna se defienden antes las acusaciones de Becky Colombani

Una de las bodas más sonadas en TV Azteca fue la de Edwin Luna y Kimberly Flores, la pareja ha estado en el ojo del huracán debido a las supuestas infidelidades de ambos, debido a las fuertes acusaciones que ha hecho la mamá de la conductora, quien ha mencionado que no tiene buena relación con ella.

La mamá de Flores rompió el silencio en redes sociales y ha revelado el oscuro pasado de su hija al mencionar que ella fue la causante de la separación del cantante con Alma Cero y además la conductora solo está con el artista por su dinero.

En diversos programas de televisión se ha compartido el video de las revelaciones de Becky Colombani y las cámaras de "Ventaneando" lograron entrevistar a la pareja luego de las fuertes acusaciones que ha hecho la mamá de Flores.

"Fíjate que no he tenido tiempo en sí de lo que ha dicho o no, no me he puesto a ver porque acaba de pasar la boda, no he tenido tiempo".