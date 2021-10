Kimberly Flores y Edwin Luna quedaron en ridículo, Roberto Romano los desmiente

El escándalo sigue en la vida de Kimberly Flores y Edwin Luna, pues, a pesar de que ambos han tratado de limpiar su imagen todo parece que va de mal en peor, ya que, ahora Roberto Romano sacó algunos trapitos sucios que los desmienten.

En La Verdad Noticias te recordamos que Kim salió de La Casa de las Flores luego de que su esposo fuera por ella, supuestamente porque tenía problemas con sus hijos, pero ahora, eso podría quedar desmentido, pues, tal vez el líder de la Trakalosa de Monterrey realmente sintió que su esposa sí le fue infiel.

Anteriormente te contamos sobre La polémica historia de Flores y Luna; sin embargo, ahora te diremos por qué aún no pueden callar los rumores sobre la supuesta traición que hubo a manos de la modelo cuando estuvo en el reality show de Telemundo.

Roberto Romano revela qué pasó con Kim

Romano se sinceró con Christian De la Campa sobre lo que ocurrió con él y Kim fuera de La Casa de los Famosos, y al parecer sí tuvo algo que ver con ella, y aceptó que cometió un gran error al estar coqueteando con Flores y Alicia Manchado, aunque, eso no fue todo, el actor aseguró que fue él quien le “puso un alto” a la modelo porque ella está casada y tiene hijos.

Aquí te compartimos parte de sus declaraciones:

“Yo conecté aquí con las dos, pero hasta que yo puse un alto, no de Alicia sino del otro lado, porque dije no me voy a meter en pe…”

Ante esto, De La Campa le dijo que Kim también tomó la decisión de alejarse y que esa decisión ya había sido tomada por ella y que Flores dijo que no le guardaría rencor ni nada, pero al parecer eso no convenció al actor, quien insistió que si tuvieron algo antes y que en ese momento él decidió que no pasaría nada más, ya que no quería problemas y aceptó que no fue del todo claro cuando ya estaban en el reality, pues, comentó:

“...no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia.”

¿Kimberly Flores y Edwin Luna mintieron?

Kim y Edwin. Foto: mamaslatinas.com

Las declaraciones de Romano se dieron luego de que la pareja dejara en claro que ambos estaban en un común acuerdo y que nunca hubo infidelidad, ya que a Kim le pagaron por actuar en el reality show de Telemundo, ¿a quién le crees?

Si quieres saber más sobre este tema tienes que leer Kimberly Flores y Edwin Luna huyen del aeropuerto.

Con información de heraldodemexico.com.mx